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دراسة: الثوم يعزز صحة الأمعاء ويطيل العمر

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 10:22 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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كشفت دراسة أجراها علماء من جامعة أمستردام، عن أن الثوم يحتوي على كميات كبيرة من الألياف الطبيعية، التي تعزز البكتيريا الجيدة في الجسم، وبالتالي تعزز صحة الأمعاء والعيش لمدة أطول.

وبحسب موقع "ميرور"، يحتوي الثوم الشائع في الخبز والكاري والحساء على كميات كبيرة من الألياف الطبيعية، التي تعزز البكتيريا الجيدة، والتي بدورها تقوم بطرد بكتيريا الأمعاء الضارة، التي من المعروف أنها تسهم في العديد من الأمراض، مثل (السرطان والخرف والسمنة والأمراض العقلية)، والكائنات الحية الدقيقة في الجسم، مثل "البكتيريا الجيدة" تستطيع تشكيل الخلايا أكثر بعشرة أضعاف وتشكيل الحمض النووي، أكثر بـ 100 مرة من الجسم المضيف ذاته، لذلك من الطبيعي أن تكون فاعلة لكيفية تنظيم العمليات الحيوية كـ الأيض ونظام المناعة لدينا.

وعند تحليل الأطعمة، تم اكتشاف أن الثوم يُعتبر سلطة في حد ذاته، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف الصحية، التي تُسمى "أوليجوساكتشاريدس oligosaccharides"، التي توجد بكثرة في الكراث والبصل والخرشوف والقمح والشوفان والموز، ويحتوي على كميات كبيرة منها.

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الكلمات المفتاحية

صحة دراسة الثوم

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