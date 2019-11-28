Advertisements
Advertisements
Advertisements

قيس سعيّد يجتمع بعدد من الصحفيين التونسيين

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 10:12 م
Advertisements
بوابة الفجر
مروى الجلاصي
Advertisements
إستقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد عشيّة اليوم الخميس 28 نوفمبر 2019 بقصر قرطاج، عددا من الصحفيين وهم السيدة آسيا العتروس والسادة ناجي الزعيري وشاكر بسباس وشاكر بالشيخ.

وبحسب بيان من رئاسة الجمهورية، فإن هذه المقابلة تندرج في إطار سلسلة من اللقاءات مع العاملين في مختلف القطاعات.

وعقب هذا اللقاء صرّحت السيدة آسيا العتروس بأنّ الحديث مع رئيس الجمهورية كان مناسبة لتبادل الآراء، حول عدد من المواضيع والقضايا التي تشغل الرأي العام، إضافة إلى جملة من المسائل المتعلقة بقطاع الإعلام وخاصّة الصعوبات التي يواجهها.
و أضافت السيدة آسيا العتروس أنّها لمست تفاعلا لدى رئيس الجمهورية، مع القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمثّل مشاغل المواطنين الراهنة.
Advertisements

أخبار تهمك

نتيجة مباراة ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا.. الملخص والأهداف

منذ يوم

Liverpool Vs Napoli Live مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر uefa champions league

منذ يوم

كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ونابول بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «LIVERPOOL» هدف صلاح رابط ليفربول HD

منذ يوم

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول LIVE SALAH

منذ يوم

بعد كارثة هازارد.. المصائب تنهال على ريال مدريد

منذ ساعة و نصف

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر KORA UEFA كورة لايف 7SRY ماتش ليفربول رابط LIVER NO

منذ يوم

قرار مثير.. فايلر يفاجىء النجم الساحلي

منذ ساعة و 10 دقيقة

فايلر يطالب بضم جوكر المنتخب الأوليمبي

منذ حوالي 16 ساعة

مشاهدة مباراة آرسنال وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع ARSENAL live

منذ ساعة و 15 دقيقة

ملخص محمد صلاح أمام نابولي uefa champions league

منذ يوم

ضربة قوية للأهلي.. تغيير اضطراري يربك حسابات فايلر أمام النجم الساحلي

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool vs napoli live youtube «دوري أبطال أوروبا» SalaH ONLINE

منذ يوم

عاجل.. مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام النجم الساحلي

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT محمد صلاح MATCH

منذ يوم

يلا شوت HD مشاهدة مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند بث مباشر اليوم الأربعاء 27 / 11 / 2019 دوري أبطال أوروبا KOORA

منذ يوم

نتيجة مباراة برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا Barcelona Today

منذ حوالي 22 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:55 م

نتيجة مباراة برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا Barcelona Today

ملخص محمد صلاح أمام نابولي uefa champions league

09:24 م

نتيجة مباراة ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا.. الملخص والأهداف

09:50 م

مشاهدة مباراة آرسنال وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع ARSENAL live

09:10 م

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول LIVE SALAH

09:09 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status