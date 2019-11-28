قيس سعيّد يجتمع بعدد من الصحفيين التونسيين

إستقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد عشيّة اليوم الخميس 28 نوفمبر 2019 بقصر قرطاج، عددا من الصحفيين وهم السيدة آسيا العتروس والسادة ناجي الزعيري وشاكر بسباس وشاكر بالشيخ.





وبحسب بيان من رئاسة الجمهورية، فإن هذه المقابلة تندرج في إطار سلسلة من اللقاءات مع العاملين في مختلف القطاعات.





وعقب هذا اللقاء صرّحت السيدة آسيا العتروس بأنّ الحديث مع رئيس الجمهورية كان مناسبة لتبادل الآراء، حول عدد من المواضيع والقضايا التي تشغل الرأي العام، إضافة إلى جملة من المسائل المتعلقة بقطاع الإعلام وخاصّة الصعوبات التي يواجهها.

و أضافت السيدة آسيا العتروس أنّها لمست تفاعلا لدى رئيس الجمهورية، مع القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمثّل مشاغل المواطنين الراهنة.