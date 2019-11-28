"المسماري" يعلن تنفيذ غارات جوية على المليشيات الإرهابية جنوب ليبيا

تمكنت قوات الجيش الليبي، من تدمير آليات ومقتل العشرات من "الإرهابيين" في غارات جوية جنوب غربي ليبيا.



وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، اليوم الخميس، إن وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، اليوم الخميس، إن

غارات جوية نفذها الطيران الحربي التابع للجيش على مشروع مكنوسة الزراعي جنوب أوباري أدت إلى تدمير 25 آلية مسلحة ومقتل العشرات من العناصر الإرهابية التخريبية وتدمير كميات من الذخائر.







وأضاف المسماري"إن هذه العملية جرت بعد قيام وحدات الاستطلاع الجوي والأرضي بمتابعة ومراقبة الفلول الهاربة من ميليشيات الوفاق التخريبية والإرهابية بعد المحاولة الفاشلة التي قامت بها هذه المجموعات للسيطرة على منابع النفط في الجنوب الغربي حقلي الفيل والشرارة أمس الأربعاء".







وأضاف أن وحدات من القوات البرية تقدمت بعد الغارات الجوية ومشطت الموقع وغنمت آليات مسلحة لم يطلها القصف الجوي".







وشدد المسماري على أنه بهذه العملية تثبت القيادة العامة قدرتها على حماية كافة الأراضي الليبية، وأنها لن تتهاون في ردع المخربين الإرهابيين وكل من تسول له نفسه المساس بمقدرات الشعب الليبي وخاصة قطاع الغاز والنفط وحماية مصالح الشركات الأجنبية الشريكة، والتي تمثل دولا صديقة ومصالح مشتركة.