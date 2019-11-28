قصة يوم الجمعة السوداء Black Friday وعلاقته بالعروض والتخفيضات .. ولماذا يسمونه المسلمين بالجمعة البيضاء؟

ما هو يوم الجمعة السوداء Black Friday؟



يأتي يوم الجمعة السوداء Black Friday، بعد عيد الشكر في الولايات المتحدة الأمريكية مباشرة، وأيضًا في أخر جمعة من شهر نوفمبر من كل عام، ثم تطور الأمر مع مرور الزمن ليصل في كل جمعة من شهر نوفمبر، ويعتر هذا اليوم موسمًا ضحمًا لشراء الهدايا، حيث تقوم معظم المتاجر بتقديم عروض وتخفيضات وخصومات كبيرة تصل لـ 90% على مختلف المنتجات، وينتظر الناس فتح أبواب المتاجر في الجمعة السوداء من الفجر، ليتكدسون ويركضون عليها، لشراء النصيب الأكبر من العروض والتخفيضات الكبيرة.

موعد الجمعة السوداء Black Friday أو الجمعة البيضاء في عام 2019

ويحل أخر يوم في الجمعة السوداء أو الجمعة البيضاء white friday، غدًا الجمعة الموافق 29 نوفمبر 2019، وفيما يلي نستعرض معكم قصة يوم الجمعة السوداء Black Friday وعلاقته بالعروض والتخفيضات وسبب إطلاق المسلمين الجمعة البيضاء عليه.



قصة يوم الجمعة السوداء Black Friday وعلاقته بالعروض والتخفيضات





تعود قصة الجمعة السوداء وسبب هذا الاسم، إلى القرن التاسع عشر، حيث شكلت الأزمة المالية عام 1869 في الولايات المتحدة ضربة كبرى للاقتصاد الأمريكي، حيث كسدت البضائع وتوقفت حركات البيع والشراء مما سبب كارثة اقتصادية في أمريكا.





وسرعان ما تعافات الولايات المتحدة من هذه الأزمة غن طريق اجراء تخفيضات كبرى على السلع والمنتجات لبيعها بدل من كسادها وتقليل الخسائر قدر الإمكان، ومنذ ذلك اليوم أصبح تقليد في الولايات المتحدة تقوم كبرى المتاجر والمحال والوكالات بإجراء تخفيضات كبرى على منتجاتها تصل إلى 90% من قيمتها لتعود بعد ذلك إلى سعرها الطبيعي بعد انقضاء الجمعة السوداء أو الشهر الخاص في هذا اليوم.



وعن تسمية هذا اليوم بالأسود، حيث في عام 1960 أعطت شرطة مدينة فيلاديلفيا هذا الاسم، حيث كانت تظهر اختناقات مرورية كبيرة وتجمهر وطوابير طويلة أمام المحلات خلال هذا اليوم المعروف بالتسوق، فوصفت إدارة شرطة مدينة فيلادلفيا ذلك اليوم بالجمعة السوداءـ بسبب حالة الفوضى والإزدحامات في حركة المرور.

وهناك سبب أخر لتسمية الجمعة السوداء، وهو استخدام المتاجر للحبر الأسود لتسجيل الأرباح والحبر الأحمر لتسجيل الخسائر في دفتر حسابات الأرباح والخسائر، وكنتيجة لتحقيق أرباح كبيرة في ذلك اليوم تمتلئ الدفاتر باللون الأـسود، لهذا تم تسميته بالجمعة السوداء.

واتسعت عروض البلاك فرايدي إلى جميع أنحاء العالم، وليست مقتصرة على الولايات المتحدى فقط.



سبب إطلاق المسلمين الجمعة البيضاء white friday



