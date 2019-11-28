أمير الباحة يأمر بدراسة أسباب عدم استكمال مشروعي مركزي الصحة بالمضحاة والقسمة





أمر أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، مساء اليوم الخميس، بدراسة أسباب عدم استكمال مشروعي مركز صحي المضحاة ومركز صحي القسمة.





ووقف أمير منطقة الباحة، على مخرجات الدراسة وتوجيه الجهات المعنية باعتمادها وتنفيذها لحل تعثر المشروعين؛ حيث بدأت الجهات المعنية بتنفيذ توجيه سمو أمير المنطقة للانتهاء من المشروعين وإطلاق خدماتها للمستفيدين.





ومن الجدير بالذكر أن المشروعين هما ضمن المشاريع المتعثرة، التي تم طرحها لمعالجتها، والتي عُولجت بشكل جيد ومتابعة شخصية من أمير الباحة.



