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أمير الباحة يأمر بدراسة أسباب عدم استكمال مشروعي مركزي الصحة بالمضحاة والقسمة
الخميس 28/نوفمبر/2019 - 10:01 م
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الفجر السعودي
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أمر أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، مساء اليوم الخميس، بدراسة أسباب عدم استكمال مشروعي مركز صحي المضحاة ومركز صحي القسمة.
ووقف أمير منطقة الباحة، على مخرجات الدراسة وتوجيه الجهات المعنية باعتمادها وتنفيذها لحل تعثر المشروعين؛ حيث بدأت الجهات المعنية بتنفيذ توجيه سمو أمير المنطقة للانتهاء من المشروعين وإطلاق خدماتها للمستفيدين.
ومن الجدير بالذكر أن المشروعين هما ضمن المشاريع المتعثرة، التي تم طرحها لمعالجتها، والتي عُولجت بشكل جيد ومتابعة شخصية من أمير الباحة.
منطقة الباحة
هي إحدى المناطق الإدارية الثلاث عشرة التي تتكون منها المملكة العربية السعودية. تقع في الجزء الغربي من شبه الجزيرة العربية، على سلسلة جبال الحجاز، تأسست كمنطقة إدارية في شهر ذي الحجة عام 1383 هـ، وعاصمتها الإدارية مدينة الباحة احدى قرى شمال غامد وإليها تُنسب المنطقة ويتركز بها الثقل الإداري والتجاري، وبها توجد إمارة المنطقة وتتجمع فيها الدوائر الحكومية والمراكز التجارية الكبرى، إضافة إلى أن بها أسواقا شعبية كثيرة منها: (سوق الخميس، سوق السبت، سوق الاثنين)، وتعتبر من أفضل مناطق المملكة في مجال السياحة جنوب غرب المملكة، ويحد منطقة الباحة منطقة مكة المكرمة من الشمال والغرب والجنوب، ومنطقة عسير من الشرق.
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