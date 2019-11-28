توفيق عكاشة: "هنري كسينجر بيقول نفس كلامي.. وبحذركم"



وأضاف الإعلامي توفيق عكاشة، "أنا أنذرتكم أن في حرب عالمية ثالثة.. وقولتوا عليا ده بيهجص"، مؤكدا أن الحرب العالمية الثالثة ستكون على أرض الشرق الأوسط، منوهًا بأن الحرب العالمية الثانية بين ألمانيا وانجلترا كانت على أرض العلمين في مصر.



وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن "هنري" كرر نفس كلامه، معقبا: "كسينجر قال نفس كلامي.. وإحنا في سبات عميق، ولسه بنسأل ندخل الحمام برجلينا اليمين ولا الشمال، نلبس الحجاب ولا لا".