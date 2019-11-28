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عروض كارفور مصر فى الجمعة البيضاء.. تخفيضات تصل لـ 70% في البلاك فرايدي "Black friday"

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 09:52 م
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عروض كارفور فى الجمعة البيضاء
عروض كارفور فى الجمعة البيضاء
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أعلن كارفور مصر عن تخفيضات خيالية تجعل المشتري يغوص أكثر فأكثر في الشراء بسبب انخفاض الأسعار بشكل كبير وخصومات تصل لـ 90% من قيمة السلع الموجودة في المتجر، وتتيح هذه العروض غدا الجمعة الموافق 29 نوفمبر 2019، وذلك في الحدث التسويقي الأهم في العالم، الجمعة البيضاء أو البلاك فرايدي "Black friday".

عروض الجمعة البيضاء أو البلاك فرايدي "Black friday" في كارفور

يقدم كارفور مصر عروض على معظم منتجاته الموجودة في جميع فروعه على مستوى جمهورية مصر العربية، وتشمل الأجهزة الكهربائية والأدوات الرياضية، والمنتجات الغذائية، والمستحضرات التجميلية الخاصة بالنساء، والخصومات جائت كالتالي: 

الأدوات الكهربائية في البلاك فرايدي في كارفور تصل خصومتها إلى: 70%
الأدوات الرياضية في البلاك فرايدي في كارفور تصل خصومتها إلى: 80%
السلع الغذائية في البلاك فرايدي في كارفور تصل خصومتها إلى: 50%
مستحضرات التجميل في البلاك فرايدي في كارفور تصل خصومتها إلى: 40%
المشغولات اليدوية في البلاك فرايدي في كارفور تصل خصومتها إلى: 70%
ادوات المطبخ في البلاك فرايدي في كارفور تصل خصومتها إلى: 60%

ما هي الجمعة البيضاء أو البلاك فرايدي "Black friday" وموعدها

الجمعة البيضاء "Black Friday"، هو اليوم الذي يأتي مباشرة بعد عيد الشكر في الولايات المتحدة الأمريكية وعادة ما يكون في نهاية شهر نوفمبر من كل عام، ويعتبر هذا اليوم بداية موسم شراء هدايا عيد الميلاد.

وفي هذا اليوم تقوم أغلب المتاجر بتقديم عروض وخصومات كبيرة، ويتجمهر أعداد كبيرة من المستهلكين خارج المتاجر، منتظرين افتتاحها ليغتنموا الفرص الموجودة في المتاجر، وعند الافتتاح يبدأ الناس بالركوض عليها، ليشترون أكبر كمية من المنتجات المخفضة في الجمعة السوداء "black friday".

عروض كارفور فى البلاك فرايدي "Black friday"

ويقدم كارفور مصر تخفيضات تصل إلى 70% من المنتجات التابعة لها نقدمها لكم من خلال موقعنا "الفجر" لتستعد لمارثون الشراء العالمي.

إليكم صور منيو عروض كارفور مصر فى الجمعة البيضاء
عروض كارفور مصر فى الجمعة البيضاء.. تخفيضات تصل لـ 70% في البلاك فرايدي "Black friday"
عروض كارفور مصر فى الجمعة البيضاء.. تخفيضات تصل لـ 70% في البلاك فرايدي "Black friday"
عروض كارفور مصر فى الجمعة البيضاء.. تخفيضات تصل لـ 70% في البلاك فرايدي "Black friday"
عروض كارفور مصر فى الجمعة البيضاء.. تخفيضات تصل لـ 70% في البلاك فرايدي "Black friday"
عروض كارفور مصر فى الجمعة البيضاء.. تخفيضات تصل لـ 70% في البلاك فرايدي "Black friday"
عروض كارفور مصر فى الجمعة البيضاء.. تخفيضات تصل لـ 70% في البلاك فرايدي "Black friday"
عروض كارفور مصر فى الجمعة البيضاء.. تخفيضات تصل لـ 70% في البلاك فرايدي "Black friday"
عروض كارفور مصر فى الجمعة البيضاء.. تخفيضات تصل لـ 70% في البلاك فرايدي "Black friday"
عروض كارفور مصر فى الجمعة البيضاء.. تخفيضات تصل لـ 70% في البلاك فرايدي "Black friday"
عروض كارفور مصر فى الجمعة البيضاء.. تخفيضات تصل لـ 70% في البلاك فرايدي "Black friday"
عروض كارفور مصر فى الجمعة البيضاء.. تخفيضات تصل لـ 70% في البلاك فرايدي "Black friday"
عروض كارفور مصر فى الجمعة البيضاء.. تخفيضات تصل لـ 70% في البلاك فرايدي "Black friday"
عروض كارفور مصر فى الجمعة البيضاء.. تخفيضات تصل لـ 70% في البلاك فرايدي "Black friday"
عروض كارفور مصر فى الجمعة البيضاء.. تخفيضات تصل لـ 70% في البلاك فرايدي "Black friday"
عروض كارفور مصر فى الجمعة البيضاء.. تخفيضات تصل لـ 70% في البلاك فرايدي "Black friday"
عروض كارفور مصر فى الجمعة البيضاء.. تخفيضات تصل لـ 70% في البلاك فرايدي "Black friday"
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