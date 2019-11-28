Advertisements
Advertisements
Advertisements

عماد نبيل: الفترة الأخيرة شهدت إضافة 7 آلاف كم للطرق (فيديو)

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 10:00 م
Advertisements
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements
قال النائب عماد نبيل، استشاري الطرق الدولي، واستشاري محور 30 يوليو، إن رؤية مصر 2030، و2052 تستهدف وضع الأماكن الاستثمارية الواعدة على خريطة مصر.

وأضاف "نبيل"، خلال حواره مع برنامج "صوت الناس"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الخميس، أن خطة مصر لمنظومة الطرق كانت تعتمد على مجموعة من المحاور العرضية حوالي 20 محورا، ومجموعة من المحاور الطولية حول 6 محاور.

ولفت إلى أن مصر كانت لا تمتلك أكثر من 24 ألف كيلو للطرق من عام 1952 لـ عام 2013، لافتًا إلى أنه تم إضافة 7 آلاف كيلو للطرق خلال الفترة الأخيرة، ما يعادل حوالي 30% من الطرق التي كانت تمتلكها مصر على مدار تاريخها.

Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام النجم الساحلي

منذ حوالي 5 ساعات

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول LIVE SALAH

منذ يوم

مشاهدة مباراة آرسنال وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع ARSENAL live

منذ ساعة و 19 دقيقة

ملخص محمد صلاح أمام نابولي uefa champions league

منذ يوم

كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ونابول بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «LIVERPOOL» هدف صلاح رابط ليفربول HD

منذ يوم

نتيجة مباراة برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا Barcelona Today

منذ حوالي 23 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool vs napoli live youtube «دوري أبطال أوروبا» SalaH ONLINE

منذ يوم

نتيجة مباراة ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا.. الملخص والأهداف

منذ يوم

بعد كارثة هازارد.. المصائب تنهال على ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت HD مشاهدة مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند بث مباشر اليوم الأربعاء 27 / 11 / 2019 دوري أبطال أوروبا KOORA

منذ يوم

Liverpool Vs Napoli Live مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر uefa champions league

منذ يوم

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر KORA UEFA كورة لايف 7SRY ماتش ليفربول رابط LIVER NO

منذ يوم

ضربة قوية للأهلي.. تغيير اضطراري يربك حسابات فايلر أمام النجم الساحلي

منذ حوالي 4 ساعات

قرار مثير.. فايلر يفاجىء النجم الساحلي

منذ ساعة و 14 دقيقة

فايلر يطالب بضم جوكر المنتخب الأوليمبي

منذ حوالي 16 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT محمد صلاح MATCH

منذ يوم
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:55 م

نتيجة مباراة برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا Barcelona Today

ملخص محمد صلاح أمام نابولي uefa champions league

09:24 م

نتيجة مباراة ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا.. الملخص والأهداف

09:50 م

مشاهدة مباراة آرسنال وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع ARSENAL live

09:10 م

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول LIVE SALAH

09:09 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status