عماد نبيل: الفترة الأخيرة شهدت إضافة 7 آلاف كم للطرق (فيديو)

قال النائب عماد نبيل، استشاري الطرق الدولي، واستشاري محور 30 يوليو، إن رؤية مصر 2030، و2052 تستهدف وضع الأماكن الاستثمارية الواعدة على خريطة مصر.



وأضاف "نبيل"، خلال حواره مع برنامج "صوت الناس"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الخميس، أن خطة مصر لمنظومة الطرق كانت تعتمد على مجموعة من المحاور العرضية حوالي 20 محورا، ومجموعة من المحاور الطولية حول 6 محاور.



ولفت إلى أن مصر كانت لا تمتلك أكثر من 24 ألف كيلو للطرق من عام 1952 لـ عام 2013، لافتًا إلى أنه تم إضافة 7 آلاف كيلو للطرق خلال الفترة الأخيرة، ما يعادل حوالي 30% من الطرق التي كانت تمتلكها مصر على مدار تاريخها.



