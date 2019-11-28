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بين الفرحة والإنكسار.. تاريخ مباريات الأهلي على ستاد "رادس" قبل لقاء النجم الساحلي (تقرير)

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 09:52 م
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بوابة الفجر
علاء خليف
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يحتضن الملعب الأوليمبي في "رادس" بتونس مواجهة من العيار الثقيل بين فريقي الأهلي والنجم الساحلي التونسي، مساء غدًا الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولي من المجموعة الثانية في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا والتي تضم معهما (الهلال السوداني – بلاتينيوم ستارز).

وكان نادي النجم الساحلي التونسي أعلن اختياره الملعب الأوليمبي بـ"رادس" لاستضافة مباراة الأهلي في أولي جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وذلك بسبب وجود إصلاحات في ملعبه الرئيسي في "سوسة".

ماذا يفعل الأهلي على ستاد "رادس" قبل مواجهة النجم الساحلي؟

نقل مباراة الأهلي والنجم الساحلي إلي ستاد "رادس" بالعاصمة التونسية قد يكون بمثابة "فأل حسن" للأهلاوية قبل مواجهة بطل تونس، خاصة وأن المارد الأحمر يمتلك العديد من الذكريات السعيدة على هذا الملعب، بعكس ملعب النجم في "سوسة" والذي فشل الفريق الأهلاوي في تحقيق أي انتصار ضد الفريق التونسي عليه في 6 مواجهات سابقة بينهما، حيث خسر مباراتين وتعادل في 4 مباريات.

بينما خاض الأهلي 10 مباريات سابقة ضد الأندية التونسية بالبطولات الإفريقية على ستاد "رادس"، بواقع (8 مباريات ضد الترجي – 1 مباراة ضد الصفاقسي – 1 مباراة ضد الإفريقي) حقق الانتصار في 5 مباريات، وخسر 5 مباريات أيضَا، ولم يتعادل في أي لقاء علي هذا الملعب، وكان أكبر انتصاراته علي هذا الملعب علي حساب الترجي التونسي 2-0 عام 2011.

وجاءت نتائج مواجهات الأهلي ضد أندية تونس على ملعب "رادس" كالتالي:

- 2006: الأهلي 1 – 0 الصفاقسي (نهائي دوري أبطال إفريقيا)
- 2007: الأهلي 0 – 1 الترجي (دور المجموعات الإفريقي)
- 2010: الأهلي 0 – 1 الترجي (نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا)
- 2011: الأهلي 0 – 1 الترجي (دور المجموعات الإفريقي)
- 2012: الأهلي 2 – 1 الترجي (نهائي دوري أبطال إفريقيا)
- 2015: الأهلي 1 – 2 الإفريقي (ملحق الكونفيدرالية)
- 2015: الأهلي 1 – 0 الترجي (مجموعات الكونفيدرالية)
- 2017: الأهلي 2 – 1 الترجي (ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا)
- 2018: الأهلي 1 – 0 الترجي (دور المجموعات الإفريقي)
- 2018: الأهلي 0 – 3 الترجي (نهائي دوري أبطال إفريقيا)

ستاد "رادس" بوابة الأهلي للبطولات الإفريقية:

حقق الأهلي لقب بطولتين إفريقيتين على أرضية الملعب الأوليمبي في "رادس" طوال تاريخه، الأولي بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2006 على حساب الصفاقسي التونسي، وكان لقاء الذهاب انتهي بالتعادل 1-1 بالقاهرة، واستطاع المارد الأحمر الفوز في تونس بهدف نظيف لـ"محمد أبوتريكة".

أما البطولة الثانية التي حققها الأهلي على ملعب "رادس" كانت على حساب الترجي التونسي عام 2012، حيث حصد لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، وانتهي لقاء الذهاب بين الفريقين بالتعادل 1-1 ايضًا، وفاز المارد الأحمر في لقاء الإياب بنتيجة 2-1 وسجل الهدفين محمد ناجي جدو ووليد سليمان.

ذكري مؤلمة للأهلي في "رادس" قبل لقاء النجم:

وكما كان للأهلي ذكريات سعيدة على ستاد "رادس" له ايضًا ذكري مؤلمة لا تنساها الجماهير الحمراء، وهي الخسارة القاسية التي تلقاها الفريق الأحمر أمام الترجي التونسي بثلاثية نظيفة في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2018، وخسارة الأهلي اللقب الإفريقي رغم فوزه في لقاء الذهاب بنتيجة 3-1.

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