توزيع شهادات كورس الاشارة المصرية بالمركز الثقافي القبطي الارثوذكسي

أقام المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، برئاسة نيافة الأنبا إرميا الأسقف العام، اليوم الخميس، إحتفالية بمناسبة تخرج مجموعة جديدة من الشباب والشابات المهتمين بالعمل وخدمة الصم وضعاف السمع لعام 2019.



وأسفرت تلك الدورة عن تدريب عدد 45 متدرب لينطلقوا في خدمة المجتمع، وقد قام نيافة الأنبا إرميا بتوزيع الشهادات على المتدربين، وأكد على الدور الوطني العظيم الذي سيقومون به لفئات تستحق رعاية واهتمام المجتمع بأكمله.



يذكر أن هذا الاحتفال يأتي ضمن نشاط المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي لخدمة الصم وضعاف السمع والذين وصل عددهم لقرابة ٥ مليون مصري طبقا لأخر احصائيات.



وإنطلاقا من هذا يقوم المركز الثقافي بتعزيز وتهيئة المناخ الملائم لهذه الفئات من خلال اعداد برامج تعليمية ممنهجة لتقوية الصم وضعاف السمع في المواد الدراسية المختلفة مثل اللغة العربية قراءةً وكتابةً - والرياضيات واللغة الانجليزية......الخ، وذلك لتمكين الطلبة من النجاح والتفوق في الدراسة، مما ساهم في تحقيق خطوة في غاية الاهمية بأن يلتحق عدد من اولادنا الصم وضعاف السمع بالتعليم الجامعي.



ويقوم المركز بإعداد دورات تدريبية متخصصة لتعليم لغة الاشارة المصرية منذ عام 2015م وحتى الان تخرج منها أكثر من 218 متدرب، اصبح البعض منهم مترجمين للطلاب الصم داخل المدرجات الجامعية.