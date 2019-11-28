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منة فضالي: "الحياة قصيرة عيشها مع من يجعلك تضحك ويشعرك بالحب"

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 09:55 م
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بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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نشرت الفنانة منة فضالي صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على"إنستجرام"، وظهرت فيها بشعر منسدل وطويل، وميكاب هادئ وجذاب.

علقت منة فضالي على الصورة قائلة "الحياة قصيرة عيشها مع من يجعلك تضحك ويشعرك بالحب".

يشار إلى أن أخر أعمال منة فضالي الدرامية كان دورها فى مسلسل "قيد عائلى"، والمسلسل تدور أحداثه فى إطار درامي اجتماعي يشارك فى بطولته كل من نضال الشافعي، ميرهان حسين، عزت العلايلي، بوسي، ميرفت أمين، دينا فؤاد، وميرنا وليد وغيرها من النجوم، وهو من تأليف محمد رجاء، وميشيل نبيل، ومن إخراج تامر حمزة.

يذكر أن منة فضالي، من مواليد القاهرة، وتخرجت من كلية سياحة وفنادق، بدأت مشوارها الفني حين قدمتها والدتها التي كانت تعمل كمساعد للمخرج مجدي أبو عميرة الذي أعجب بها، وأسند لها أول دور لها في مسلسل "أين قلبي" عام 2002، ثم بعد ذلك انطلقت فى عالم الدراما وقدمت العديد من الأعمال الدرامية يذكر منها "قلب إمرأة، وش تاني، قيد عائلي، سلسال الدم، الإخوة الأعداء، اللص والكتاب"، وغيرها.
منة فضالي: "الحياة قصيرة عيشها مع من يجعلك تضحك ويشعرك بالحب"
منة فضالي: "الحياة قصيرة عيشها مع من يجعلك تضحك ويشعرك بالحب"
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منة فضالي فنون فن الفجر الفني أخبار الفن

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