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كيم كاردشيان بملابس بيضاء في غرفة نومها مع 3 أطفال (صورة)

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 09:43 م
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بوابة الفجر
الفجر الفني
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شاركة الممثلة الأمريكية كيم كاردشيان، صورة لها عبر موقع تبالدل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهرت "كاردشيان" وهي في غرفة نومها وترتدي ملابس عارية، مع أبنائها وهما بنتين وولد، وتركت شعرها الناعم منسدلًا، وارتدت ملابس بيضاء ونسقت مع أبنائها حيث ظهر الجيمع باللون الأبيض الناصع.

أخر ظهور لها 

في أحدث إطلالة لنجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، اثارت فضول معجبيها، بعد نشرها صورًا لها عبر حسابها بإنستجرام.

وظهرت كيم، خلال الصور وهي ترتدي للعديد من المجوهرات، ومنها خاتم خطوبتها الثمين، الذي سرق منها خلال حادث السطو الذي تعرضت له في العاصمة الفرنسية باريس قبل 3 سنوات.

صور كيم جعلت العديد من تسائلون إذا كانت نجحت في استعادة الخاتم أم لا.

حقيقة ماارتدته كيم كارداشيان

ولكن خرجت كيم كارداشيان، لتوضح أن ما ارتدته في جلسة التصوير، هو نسحة مقلدة من خاتم خطوبتها المسروق، بحسب تصريحاتها لموقع "إنترتينمنت ويكلي".

وأشارت إلى أن مصممة المجوهرات الشهيرة، لورين شوارتز، هي التي صممت نسخة خاتم خطوبتها.

وأضافت أن كل المجوهرات التي أطلت بها في جلسة التصوير مستعارة من لورين شوارتز، والتي أعادتها لها بعد انتهاء جلسة التصوير.

واقعة السرقة قبل 3 سنوات

وكانت كيم كارداشيان تعرضت للسرقة، على هامش أسبوع الموضة في باريس عام 2016، إذ سرق منها مجوهرات تتعدى قيمتها 10 ملايين دولار تحت السطو المسلح، بما في ذلك خاتم خطوبتها البالغ قيمته 4 ملايين دولار.

وصرحت كارداشيان لبرنامج مقدمة البرامج الأمريكية، إلين ديجينيريس، أنها توقفت عن الاهتمام بكافة الأمور المادية، عقب تعرضها لحادثة سرقتها في باريس، وأنها أصبحت شخصا مختلف.
كيم كاردشيان بملابس بيضاء في غرفة نومها مع 3 أطفال (صورة)
كيم كاردشيان بملابس بيضاء في غرفة نومها مع 3 أطفال (صورة)
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كيم كاردشيان

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