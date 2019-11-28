Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخر فرصة في البلاك فرايدي black friday .. اعرف عروض وتخفيضات سوق كوم وجوميا غدا في الجمعة البيضاء

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 09:54 م
Advertisements
المتسوقون في الجمعة البيضاء
المتسوقون في الجمعة البيضاء
Advertisements
يحل أخر يوم في البلاك فرايدي black friday، المعروف فى الوطن العربي بالجمعة البيضاء white friday غدًا الجمعة الموافق 29 نوفمبر 2019، وتقوم الشركات والمتاجر الإلكترونية بتخفيضات كبيرة وعروض وخصومات مميزة على السلع والمنتجات، وتستمر العروض في كل جمعة من شهر نوفمبر الذي ينتظره المستهلكين من كل عام.

اخر فرصة في تخفيضات وعروض سوق كوم وجوميا غدا فى البلاك فريداي أو الجمعة البيضاء

وتتسابق العديد من المتاجر الإلكترونية فى يوم الجمعة البيضاء white friday على تقديم أكبر تخفيض لجذب الناس إليها، مثل "جوميا وسوق.كوم" فيتهالف العديد من المستهلكين على التخفيضات التي يقدموها لشراء السلع والمنتجات، وفيما يلي نقدم لكم عروض الجمعة البيضاء في سوق.كوم وجوميا.


أصبحت "جوميا" من أهم شركات التسويق الإلكتروني فى مصر وأفريقيا لجميع المنتجات التي يحتاجها المستهلكين، وبدأ تاسيسها عام 2012 وانتشرت فى 14 دولة إفريقية.

عروض وتخفيضات جوميا في البلاك فريداي black friday

- تخفيضات على أجهزة الهواتف المحمولة تصل لـ 65%.
- خصومات كبيرة على الملابس والأحزية تصل لـ 70%.
- عروض على بعض الشاشات تصل لـ 44%.
- خصومات على المنتجات الغذائية تصل اـ 38%.
- تخفيضات على منتجات العناية بالبشرة والصحة تصل لـ 50%.

لمعرفة تخفيضات وخصومات وعروض منتجات جوميا في البلاك فريداي اضغط هنا.



عروض سوق.كوم فى الجمعة البيضاء - white friday

سوق.كوم هو أحد أكبر مواقع التسويق الإلكتروني بالوطن العربي يقع المقر الرئيسي له فى دبي، وكان تابع لشركة إماراتية واستحوزت عليه شركة أمازون عام 2017.

يقدم سوق.كوم تخفيضات كبيرة على مختلف المنتجات، ويمكنك معرفة عروض وخصومات سوق.كوم في الجمعة البيضاء white friday اضغط هنا.

ويذكر أن تخفيضات البلاك فريداي أو الجمعة البيضاء فى مصر الأعوام الماضي وصلت إلى 88% على جميع المنتجات الاستهلاكية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

عروض سوق كوم في الجمعة البيضاء عروض جوميا في البلاك فريداي عروض البلاك فريداي white friday black friday

أخبار تهمك

نتيجة مباراة ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا.. الملخص والأهداف

منذ يوم

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool vs napoli live youtube «دوري أبطال أوروبا» SalaH ONLINE

منذ يوم

مشاهدة مباراة آرسنال وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع ARSENAL live

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت HD مشاهدة مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند بث مباشر اليوم الأربعاء 27 / 11 / 2019 دوري أبطال أوروبا KOORA

منذ يوم

كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ونابول بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «LIVERPOOL» هدف صلاح رابط ليفربول HD

منذ يوم

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر KORA UEFA كورة لايف 7SRY ماتش ليفربول رابط LIVER NO

منذ يوم

ملخص محمد صلاح أمام نابولي uefa champions league

منذ يوم

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول LIVE SALAH

منذ يوم

فايلر يطالب بضم جوكر المنتخب الأوليمبي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام النجم الساحلي

منذ حوالي 6 ساعات

ضربة قوية للأهلي.. تغيير اضطراري يربك حسابات فايلر أمام النجم الساحلي

منذ حوالي 5 ساعات

نتيجة مباراة برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا Barcelona Today

منذ حوالي 23 ساعة

بث مباشر مباراة ليفربول ونابولي liverpool vs napoli live watch online مشاهدة مباراة ليفربول SALAH stream

منذ يوم

قرار مثير.. فايلر يفاجىء النجم الساحلي

منذ أقل من ساعتين

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT محمد صلاح MATCH

منذ يوم

Liverpool Vs Napoli Live مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر uefa champions league

منذ يوم

موضوعات متعلقة

خصومات تصل لـ 80%.. تعرف على مدة عروض "بلاك فرايداي"

في الجمعة السوداء.. أبرز المواقع والتطبيقات الإلكترونية لعروض البلاك فرايدي

كيف تتسوق عبر الإنترنت في Black Friday؟

أخبار عروض المتاجر الإلكترونية قبل البلاك فرايدي 2018

"شجار وإطلاق النيران"..أبرز مشاهد "البلاك فرايدي" في العالم

كيف تتجنب عروض البلاك فرايداي وخصومات يوم الجمعة البيضاء ٢٠١٩ الوهمية؟

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:55 م

نتيجة مباراة برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا Barcelona Today

ملخص محمد صلاح أمام نابولي uefa champions league

09:24 م

نتيجة مباراة ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا.. الملخص والأهداف

09:50 م

مشاهدة مباراة آرسنال وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع ARSENAL live

09:10 م

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول LIVE SALAH

09:09 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status