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أخر فرصة في البلاك فرايدي black friday .. اعرف عروض وتخفيضات سوق كوم وجوميا غدا في الجمعة البيضاء
الخميس 28/نوفمبر/2019 - 09:54 م
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يحل أخر يوم في البلاك فرايدي black friday، المعروف فى الوطن العربي بالجمعة البيضاء white friday غدًا الجمعة الموافق 29 نوفمبر 2019، وتقوم الشركات والمتاجر الإلكترونية بتخفيضات كبيرة وعروض وخصومات مميزة على السلع والمنتجات، وتستمر العروض في كل جمعة من شهر نوفمبر الذي ينتظره المستهلكين من كل عام.
- تخفيضات على أجهزة الهواتف المحمولة تصل لـ 65%.
- خصومات كبيرة على الملابس والأحزية تصل لـ 70%.
- عروض على بعض الشاشات تصل لـ 44%.
- خصومات على المنتجات الغذائية تصل اـ 38%.
- تخفيضات على منتجات العناية بالبشرة والصحة تصل لـ 50%.
لمعرفة تخفيضات وخصومات وعروض منتجات جوميا في البلاك فريداي اضغط هنا.
عروض سوق.كوم فى الجمعة البيضاء - white friday
سوق.كوم هو أحد أكبر مواقع التسويق الإلكتروني بالوطن العربي يقع المقر الرئيسي له فى دبي، وكان تابع لشركة إماراتية واستحوزت عليه شركة أمازون عام 2017.
يقدم سوق.كوم تخفيضات كبيرة على مختلف المنتجات، ويمكنك معرفة عروض وخصومات سوق.كوم في الجمعة البيضاء white friday اضغط هنا.
ويذكر أن تخفيضات البلاك فريداي أو الجمعة البيضاء فى مصر الأعوام الماضي وصلت إلى 88% على جميع المنتجات الاستهلاكية.
اخر فرصة في تخفيضات وعروض سوق كوم وجوميا غدا فى البلاك فريداي أو الجمعة البيضاء
وتتسابق العديد من المتاجر الإلكترونية فى يوم الجمعة البيضاء white friday على تقديم أكبر تخفيض لجذب الناس إليها، مثل "جوميا وسوق.كوم" فيتهالف العديد من المستهلكين على التخفيضات التي يقدموها لشراء السلع والمنتجات، وفيما يلي نقدم لكم عروض الجمعة البيضاء في سوق.كوم وجوميا.
أصبحت "جوميا" من أهم شركات التسويق الإلكتروني فى مصر وأفريقيا لجميع المنتجات التي يحتاجها المستهلكين، وبدأ تاسيسها عام 2012 وانتشرت فى 14 دولة إفريقية.
عروض وتخفيضات جوميا في البلاك فريداي black friday
- تخفيضات على أجهزة الهواتف المحمولة تصل لـ 65%.
- خصومات كبيرة على الملابس والأحزية تصل لـ 70%.
- عروض على بعض الشاشات تصل لـ 44%.
- خصومات على المنتجات الغذائية تصل اـ 38%.
- تخفيضات على منتجات العناية بالبشرة والصحة تصل لـ 50%.
لمعرفة تخفيضات وخصومات وعروض منتجات جوميا في البلاك فريداي اضغط هنا.
عروض سوق.كوم فى الجمعة البيضاء - white friday
سوق.كوم هو أحد أكبر مواقع التسويق الإلكتروني بالوطن العربي يقع المقر الرئيسي له فى دبي، وكان تابع لشركة إماراتية واستحوزت عليه شركة أمازون عام 2017.
يقدم سوق.كوم تخفيضات كبيرة على مختلف المنتجات، ويمكنك معرفة عروض وخصومات سوق.كوم في الجمعة البيضاء white friday اضغط هنا.
ويذكر أن تخفيضات البلاك فريداي أو الجمعة البيضاء فى مصر الأعوام الماضي وصلت إلى 88% على جميع المنتجات الاستهلاكية.
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