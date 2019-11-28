شاهد.. أحدث ظهور لكندة علوش وعمرو يوسف خلال أجازتهم في أسوان

يشار إلى أن الفنان عمرو يوسف شارك مؤخرًا في الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق "، والفيلم تم عرضه في السينمات في موسم عيد الأضحى الماضي، والفيلم ومن إخراج طارق العريان، وهو من بطولة أحمد عز، أحمد الفيشاوي، كريم قاسم، محمد ممدوح، أحمد داوود، عمرو يوسف.



يذكر أن الفنان عمرو يوسف تعاقد على بطولة فيلم جديد بعنوان "بيت شمس"، ينتمى لأعمال الرعب، سيناريو وحوار محمود دسوقي، وإخراج طارق العريان.



تحرص الفنانة كندة علوش على التواصل الدائم مع مُتابعيها، وذلك من خلال حسابها الشخصي، على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".حيث نشرت كندة صورة جديدة لها، خلال قضائها لأجازتها الصيفية في أسوان، وظهرت كندة في الصورة وهي برفقة زوجها الفنان عمرو يوسف، وعلقت كندة على الصورة قائلة : "مع قلبي، في مدينة أسوان الجميلة"، وحظيت الصورة على إعجاب كبير من قبل محبيهم.