الديكتاتور والأمير المتآمر.. يتعاونان معًا لفتيت الدول العربية (فيديو)

نشرت فضائية "النهار"، تقريرًا تحت اسم "الديكتاتور والأمير المتآمر"، وتضمن أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والأمير القطري تميم بن حمد، يتعاونان معًا لدعم الإرهاب والاخوان، وينفقان أموال بلدهما على جميع الجماعات الإرهابية، والإعلام المحرض لتفتيت الدول العربية.



وتابع التقرير، أن "تميم" و"أردوغان" اجتمعا 26 مرة في أقل من 3أعوام، والاجتماع الأخير يأتي بعد توجيه وسائل الإعلام التركية انتقادات لقناة "الجزيرة الانجليزية" التي أدانت العملية العسكرية التركية في شمال سوريا.



وأشار إلى أن قطر دأبت على توظيف أموالها في سبيل الجماعات الإرهابية التي ترعها أنقرة، وشهد العام الحالي نمو في المجال الاقتصادي بين البلدين ووصلت نسبة الصادرات التركية لقطر بـ1.3 مليار دولار.

