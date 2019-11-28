قيس سعيّد يستقبل الكاتب والصحفي الفلسطيني عبد الباري عطوان

إستقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الخميس 28 نوفمبر 2019 بقصر قرطاج، الكاتب والصحفي الفلسطيني عبد الباري عطوان.





وصرّح السيّد عبد الباري عطوان، أنّه وجد لدى رئيس الجمهورية صورة واضحة عن مستقبل تونس وشعبها، وحرصا شديدا على إيلاء القضايا الاقتصادية والاجتماعية الأولوية القصوى.





وأشاد بدفاع رئيس الجمهورية عن استقلالية القضاء وسلطة القانون، وتشبّثه بتعزيز دور تونس على الصعيدين العربي والدولي.





كما ثمّن السيّد عبد الباري عطوان موقف رئيس الجمهورية من القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية الأمّ، مؤكدا أنّ من واجب الشعوب قبل الدول الدفاع عن كافة الحقوق الفلسطينية المشروعة.