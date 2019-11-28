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عبد المهدي يشكل لجنة تحقيق بالأحداث في محافظتي ذي قار والنجف

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 09:37 م
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عادل عبد المهدي
عادل عبد المهدي
الفجر
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قام رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، مساء الخميس، بتشكيل لجنة تحقيق بالأحداث التي وقعت في محافظتي ذي قار والنجف.


وقال الناطق العسكري باسم رئيس الوزراء، اللواء عبد الكريد خلف، إن عبد المهدي، استدعى، باعتباره القائد العام للقوات المسلحة " الفريق الركن جميل الشمري، المشرف على القطعات الأمنية في محافظة ذي قار للتداول"، دون ذكر تفاصيل أخرى.


وسبق أن قرر عبد المهدي، الخميس، إقالة الشمري من منصب رئيس خلية الأزمة في محافظة ذي قار، وسط استمرار الاحتجاجات المترافقة بأعمال عنف واشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن.


وجرى ذلك بعد أن طالب محافظ ذي قار، عادل الدخيلي، رئيس الوزراء بإبعاد الشمري "لإخلاله بأمن" المحافظة، كما دعا إلى "تشكيل لجنة تحقيقية ومعاقبة كل من تسبب بسقوط دماء أبناء المحافظة".


وشهدت مدينة الناصرية وأنحاء أخرى من ذي قار صدامات بين المحتجين ورجال الأمن، حيث أحرق المتظاهرون مقر فوج المهمات الخاصة بالمحافظة، وقطعوا جسر الزيتون وسط المدينة التي سمع فيها صوت إطلاق رصاص حي بعد أن فرضت السلطات حظر تجوال فيها.

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الكلمات المفتاحية

لجنة عادل عبد المهدي ذي قار تحقيق تجوال النجف أحداث

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