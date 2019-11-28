الخميس الحزين.. حادث مروع يحصد أرواح 3 طلاب بالإسكندرية (التفاصيل كاملة)



ففي عصر اليوم الخميس، وقع حادث تصادم بين أتوبيس تابع لمدرسة خاصة، مقرها الكيلو 21، بسيارة ملاكي أثناء الدوران للاتجاه الآخر بالطريق المشار إليه.



في الحال، أسفر الحادث عن مصرع 3 تلاميذ وإصابة 8 تلاميذ آخرين، فضلا عن إصابة شخصين من مستقلي السيارة الملاكى، وتم نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى العامرية العام والجثث لمشرحة ذات المستشفى وتحرر محضر بقسم شرطة ثان العامرية بالواقعة.



الوفيات والمصابين

وجاءت قائمة المصابين كلا من: "ريان حسن إبراهيم، 9 سنوات، سلمان ضيف سالم، 12 سنة،عبد الرحمن ضيف سالم، 11 سنة،أروى محمد حسين عوض 11 سنة، مصطفى عبد اللطيف محمد سالم، 7 سنوات،، أحمد سعد عبد التواب، 6 سنوات، علي سليم يوسف سالم، 8 سنوات".



وجاءت قائمة الوفيات ب3 أطفال منهم طفلتين من أسرة واحدة وهما: ""شذا محمد حسين، 9 سنوات، وجودي محمد حسين، 8 سنوات، وروندا عماد منصور، 8 سنوات" وجرى نقل الجثث لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى العامرية العام.



متابعة رسمية

عقب نقل المصابين إلى مستشفى العامرية العام، توجه كًلا من أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية السابق، اللواء حمدي الحشاش سكرتير عام المحافظة، يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم، والدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة، إلى المستشفى، لزيارة المصابين.



واطمئن الحضور على حالة الطلاب الصحية وسلامتهم، وقاك وكيل وزارة الصحة بالتأكيد على ضرورة المتابعة المستمرة لحالة الطلاب بالمستشفى.



وفي مساء اليوم الخميس، أعلن الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية أن 8 حالات مصابة من حادث الأتوبيس قد خرجوا جميعًا من مستشفى العامرية العام، وان معظم الأصابات كانت كدمات.



وأضاف"عثمان" لـ"الفجر" أنه هناك حالة واحدة، قد أصيبت بكسر في الفك، وقد تم نقلها إلى مستشفى الطلبة، بالإضافة إلى 3 حالات وفاة، تم نقلهم إلى مشرحة كوم الدكة.



وأغلقت الأجهزة التنفيذية بحي العامرية ثان دوران قرية أحمد عرابي الواقعة على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، والذي تسبب في حادث مروري، ويقوم رجال إدارة مرور الإسكندرية وسط تجمع من الاهالي برفع أثار الحادث من على الطريق.



التلميذتان والشقيقتان "جودي" و"شذا" اخترهما اليوم الخميس القدر ليكونا ضمن حادث أتوبيس الموت على طريق الإسكندرية- الصحراوي، عند مدخل دوران أحمد عرابي، لتنضم إليهما الطالبة الثالثة "روندا" ضمن قائمة الوفيات، فيما تعرض باقي تلاميذ أتوبيس المدرسة لكدمات مختلفة وصلت إلى 8 إصابات.