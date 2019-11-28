Advertisements
Advertisements
Advertisements

الخميس الحزين.. حادث مروع يحصد أرواح 3 طلاب بالإسكندرية (التفاصيل كاملة)

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 09:41 م
Advertisements
موقع الحادث
موقع الحادث
دينا حسن- محمد رجب
Advertisements
التلميذتان والشقيقتان "جودي" و"شذا" اخترهما اليوم الخميس القدر ليكونا ضمن حادث أتوبيس الموت على طريق الإسكندرية- الصحراوي، عند مدخل دوران أحمد عرابي، لتنضم إليهما الطالبة الثالثة "روندا" ضمن قائمة الوفيات، فيما تعرض باقي تلاميذ أتوبيس المدرسة لكدمات مختلفة وصلت إلى 8 إصابات.

ففي عصر اليوم الخميس، وقع حادث تصادم بين أتوبيس تابع لمدرسة خاصة، مقرها الكيلو 21، بسيارة ملاكي أثناء الدوران للاتجاه الآخر بالطريق المشار إليه.

في الحال، أسفر الحادث عن مصرع 3 تلاميذ وإصابة 8 تلاميذ آخرين، فضلا عن إصابة شخصين من مستقلي السيارة الملاكى، وتم نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى العامرية العام والجثث لمشرحة ذات المستشفى وتحرر محضر بقسم شرطة ثان العامرية بالواقعة.

الوفيات والمصابين
وجاءت قائمة المصابين كلا من: "ريان حسن إبراهيم، 9 سنوات، سلمان ضيف سالم، 12 سنة،عبد الرحمن ضيف سالم، 11 سنة،أروى محمد حسين عوض 11 سنة، مصطفى عبد اللطيف محمد سالم، 7 سنوات،، أحمد سعد عبد التواب، 6 سنوات، علي سليم يوسف سالم، 8 سنوات". 

وجاءت قائمة الوفيات ب3 أطفال منهم طفلتين من أسرة واحدة وهما: ""شذا محمد حسين، 9 سنوات، وجودي محمد حسين، 8 سنوات، وروندا عماد منصور، 8 سنوات" وجرى نقل الجثث لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى العامرية العام. 

متابعة رسمية
عقب نقل المصابين إلى مستشفى العامرية العام، توجه كًلا من أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية السابق، اللواء حمدي الحشاش سكرتير عام المحافظة، يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم، والدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة، إلى المستشفى، لزيارة المصابين.

واطمئن الحضور على حالة الطلاب الصحية وسلامتهم، وقاك وكيل وزارة الصحة بالتأكيد على ضرورة المتابعة المستمرة لحالة الطلاب بالمستشفى.

وفي مساء اليوم الخميس، أعلن الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية أن 8 حالات مصابة من حادث الأتوبيس قد خرجوا جميعًا من مستشفى العامرية العام، وان معظم الأصابات كانت كدمات.

وأضاف"عثمان" لـ"الفجر" أنه هناك حالة واحدة، قد أصيبت بكسر في الفك، وقد تم نقلها إلى مستشفى الطلبة، بالإضافة إلى 3 حالات وفاة، تم نقلهم إلى مشرحة كوم الدكة.

وأغلقت الأجهزة التنفيذية بحي العامرية ثان دوران قرية أحمد عرابي الواقعة على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، والذي تسبب في حادث مروري، ويقوم رجال إدارة مرور الإسكندرية وسط تجمع من الاهالي برفع أثار الحادث من على الطريق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

قرية أحمد عرابي سيارة حادث الوفيات المصابين الإسكندرية

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool vs napoli live youtube «دوري أبطال أوروبا» SalaH ONLINE

منذ يوم

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر KORA UEFA كورة لايف 7SRY ماتش ليفربول رابط LIVER NO

منذ يوم

فايلر يطالب بضم جوكر المنتخب الأوليمبي

منذ حوالي 16 ساعة

ملخص محمد صلاح أمام نابولي uefa champions league

منذ يوم

نتيجة مباراة ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا.. الملخص والأهداف

منذ يوم

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT محمد صلاح MATCH

منذ يوم

عاجل.. مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام النجم الساحلي

منذ حوالي 5 ساعات

بعد كارثة هازارد.. المصائب تنهال على ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

Liverpool Vs Napoli Live مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر uefa champions league

منذ يوم

ضربة قوية للأهلي.. تغيير اضطراري يربك حسابات فايلر أمام النجم الساحلي

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة آرسنال وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع ARSENAL live

منذ ساعة و 19 دقيقة

قرار مثير.. فايلر يفاجىء النجم الساحلي

منذ ساعة و 14 دقيقة

يلا شوت HD مشاهدة مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند بث مباشر اليوم الأربعاء 27 / 11 / 2019 دوري أبطال أوروبا KOORA

منذ يوم

نتيجة مباراة برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا Barcelona Today

منذ حوالي 23 ساعة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول LIVE SALAH

منذ يوم

كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ونابول بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «LIVERPOOL» هدف صلاح رابط ليفربول HD

منذ يوم

موضوعات متعلقة

إصابة 23 شخصًا في حادث تصادم مروع بين أتوبيس ومقطورة بالإسكندرية

وكيل"الصحة" بالإسكندرية يكشف عن الحالة الصحية لمصابي حادث الأتوبيس السياحي

أول تعليق من محافظ الشرقية بعد حادث تصادم أتوبيس بـ 5 سيارات بالعاشر من رمضان

عاجل.. مصرع وإصابة 13 شخصا بينهم تلاميذ في حادث بالإسكندرية

قيادات الإسكندرية يطمئنون على حالة الطلاب المصابين في حادث العامرية (صور)

غلق دوران "أحمد عرابي" بالإسكندرية بعد حادث مروري مروع

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:55 م

نتيجة مباراة برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا Barcelona Today

ملخص محمد صلاح أمام نابولي uefa champions league

09:24 م

نتيجة مباراة ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا.. الملخص والأهداف

09:50 م

مشاهدة مباراة آرسنال وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع ARSENAL live

09:10 م

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول LIVE SALAH

09:09 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status