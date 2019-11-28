عاجل.. خبر سار في الأهلي قبل موقعة النجم الساحلي

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خبر سار قبل مواجهة الغد أمام النجم الساحلي.



ويواجه الأهلي مضيفه النجم الساحلي مساء غد الجمعة في الجولة الأولى من دوري أبطال إفريقيا.



وشارك رامي ربيعة مدافع الفريق الأحمر في التدريبات الجماعية للفريق بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به أمس.



وكان ربيعة قد تعرض للإصابة بكدمة في الفخذ أمس خلال التقسيمة التي أجراها رينيه فايلر المدير الفني للفريق بعد تدخل قوي من مروان محسن.



وأعلن ربيعة جاهزيته لمباراة الغد بعد مشاركته في التدريبات الجماعية اليوم الخميس.



ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي التونسي المقرر لها التاسعة مساء غدٍ الجمعة بتوقيت القاهرة في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



