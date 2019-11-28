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حسام عاشور يفاجئ النجم الساحلي:"جئنا إلى تونس من أجل الفوز"

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 09:34 م
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حسام عاشور
حسام عاشور
محمد الصو
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أعرب حسام عاشور قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن جاهزية فريقه لمواجهة النجم الساحلي التونسي، في أولى مباريات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال حسام عاشور، إن فريقه يتطلع للفوز غدا على النجم الساحلي التونسي في افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف عاشور خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة النجم الساحلي التونسي: نتطلع لتحقيق الفوز من أجل قطع خطوة مهمة في مشوار دور المجموعات.

وأوضح أن هناك حالة من التركيز الشديد من اللاعبين من أجل تحقيق الفوز غدا خاصة وأن الفوز غدا ثم الفوز على الهلال السوداني في الجولة الثانية يمنحنا 6 نقاط تسهل من مهمتنا في المشوار الإفريقي.

وأشار عاشور إلى أن خوض اللقاء على استاد رادس الذي يحمل ذكريات طيبة للأهلي أمر جيد ولكن في النهاية لاعبو الأهلي يلعبون دائما على تحقيق الفوز في أي ملعب دون النظر للاسم.

وقال عاشور إن الأهلي لديه هدف وحيد في أي بطولة يتواجد بها وهو تحقيق اللقب من أجل إضافة بطولة جديدة إلى دولاب بطولاته.

وأضاف أن الجهاز الفني قادر على التعامل مع ضغط المباريات من خلال البرامج الاستشفائية للاعبين مؤكدًا على أن السويسري مدرب كبير يمنح لاعبي فريقه الثقة دائما في كل المناسبات القوية.

من ناحية أخرى قال السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن مواجهة النجم الساحلي التونسي غدا في افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ستكون صعبة للغاية خاصة وانها تآني أمام فريق كبير على المستوى الإفريقي.

وأضاف فايلر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة النجم الساحلي التونسي :نسعي لتحقيق الفوز غدا من أجل تحقيق أول ثلاث نقاط في دور المجموعات.

وأوضح أن الأهلي يتعامل مع كل مباراة على حدة دون الالتفات لأية مباراة سابقة مؤكدًا أن التركيز بالكامل في الوقت الحالي في مباراة النجم الساحلي التونسي غدا .
وأشار إلى جاهزية اللاعبين التامة لخوض اللقاء بمنتهى القوة.

ويحل الأهلي ضيفًا على النجم الساحلي التونسي، مساء غدً الجمعة على الملعب الأوليمبي برادس في أولى مباريات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
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الكلمات المفتاحية

قائد الاهلي رياضة حسام عاشور الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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