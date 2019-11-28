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"على طريقة هنيدي".. أحمد فهمي ينشر صورته بسيجارة في الطفولة

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 09:29 م
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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سخر الفنان أحمد فهمي من صورته في مرحلة الطفولة، وذلك من خلال حسابه الشخصي، على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشر أحمد صور من صوره في مرحلة الطفولة، وظهر في الصورة وهو جالس داخل سيارة، ويقوم بتدخين سيجارة، وعلق أحمد على الصورة قائلاً: "بدأت بدرى أوى"، وحظيت الصورة على إعجاب كبير من قبل مُحبيه.

وكان الفنان محمد هنيدي نشر صورته له ممسكًا بعلبة سجائر، وهو في المرحلة العمرية نفسها، وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الصورة وعبروا عن إعجابهم بها.


يشار إلى أن الفنان أحمد فهمي خاض السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "الواد سيد الشحات"، وحقق من خلال المسلسل نجاحًا كبيرًا، وتدور أحداث المسلسل حول شاب محدود الذكاء متزوج من فتاة غنية، ويحاول كسب قوت يومه عبر بيع مكنسات كهربائية إلى جانب عمله كسائق تاكسي، ويتورط مع مجرم سابق يٌدعى "السحاوي" يطالبه بإعادة ٦ مليون دولار، فيبدأ في رحلة استعادة الأموال مع زوجته وشقيقه فخرالعرب، و تتوالي الأحداث في إطار اجتماعي ودرامي شيق.

يذكر أن مسلسل "الواد سيد الشحات" شارك في  بطولته كل من الفنان أحمد فهمي، وهنا الزاهد، ومحمد عبدالرحمن، أُوس أُوس، ومن تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز وكريم يوسف، وإبراهيم خطاب، وهو من إخراج أحمد الجندي، وتم تكريم أحمد فهمي مؤخرًا كأفضل ممثل كوميدي في حفل "كأس اينرجي" للدراما، وذلك عن دوره في مسلسل "الواد سيد الشحات ".
"على طريقة هنيدي".. أحمد فهمي ينشر صورته بسيجارة في الطفولة
"على طريقة هنيدي".. أحمد فهمي ينشر صورته بسيجارة في الطفولة
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محمد هنيدي فن أخبار الفن أحمد فهي

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