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«كورة KORAONLINE لايف » مشاهدة مباراة رارسنال وانتراخت فرانكفورت بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش ارسنال NOW

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 09:22 م
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بوابة الفجر
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«كورة KORAONLINE لايف » مشاهدة مباراة رارسنال وانتراخت فرانكفورت بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش ارسنال NOW يتيح موقع كورة بلس مشاهدة مباراة آينتراخت فرانكفورت و ارسنال بث مباشر بتاريخ 28-11-2019 الدوري الأوروبي, سوف ننقل لكم توقيت الماتش الیوم الخمیس 28 تشرين الثاني الجولة الخامسة من بطولة منافسات الدوري الأوروبي , في تمام الساعه العاشرة عشية ُ بتوقیت القاھره على إستاد دولة الإمارات العربية المتحدة ، يعرض علي قناة HD1 Sports beIN.
وحالياً نواصل عبر موقعكم الرياضي ”كورة بلس“ كل حديث عن توقيت أرسنال وآ. فرانكفورت الجولة الخامسة
من بطولة منافسات الدوري الأوروبي والتي سوف تكون عند وصول عقارب الساعة العاشرة ً عشية بتوقیت القاھرة , والحادية عشرً عشية بتوقیت العاصمة السعودية الرياض عاصمة السعودية.


بطولة منافسات الدوري الأوروبي ، يتقدم في ترتيب المدفعجیة المجموعة السادسة برصید عشرة نقط ، كسب في ثلاث ماتشات ، وتعادل
ماتش ، حیث تعادل في الاجتماع الفائت بالجولة الرابعة في مواجهة فرقة رياضية فیتوريا جیماريش بھدف في بنظير ھدف ،
على المنحى الآخر فرقة رياضية فرانكفورت الألماني يحتل المقر الـ3 برصید 6 نقط ، جمعھم من مكسب في
مبارياتین ، وتلقي ھزيمتان ، وفي الاجتماع السابق َ لعب في مواجهة ستاندر لیاج َ وانهزم بھدفین بدل ھدف ،
والیوم يتجهز في مُواجهة الأرسنال ويسعي في تحقیق نتیجة إيجابیة لتحسین ترتیبه وعدد نقاطه ضِمن
المجموعة.

تفاصيل مباراة ارسنال وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر بتاريخ 28-11-2019 الدوري الأوروبي
 
آرسنال Vs آينتراخت فرانكفورت.
البطولة : الدوري الأوروبي (دور المجموعات – الجولة الخامسة).
القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 .
الملعب : الإمارات .
المعلق : نوفل باشي .
نتيجة مباراة الذهاب : آينتراخت فرانكفورت (0-3) آرسنال.
 
موعد المباراة :
11:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
10:00 مساءاً بتوقيت مصر .
10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .
10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .
11:00 مساءاً بتوقيت العراق .
10:00 مساءاً بتوقيت السودان .
11:00 مساءاً بتوقيت اليمن .
10:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .
9:00 مساءاً بتوقيت تونس .
9:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .
9:00 مساءاً بتوقيت المغرب .
12:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.
11:00 مساءاً بتوقيت البحرين.
12:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
11:00 مساءاً بتوقيت الكويت .
11:00 مساءاً بتوقيت قطر.
8:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
11:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
8:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

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