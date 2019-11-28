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تركي آل الشيخ يكرم بن نافل وأساطير الهلال في حفل "ليلة زعيم آسيا"

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 09:22 م
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بوابة الفجر
أميرة فطيم
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أقام المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، اليوم الخميس، حفل تاريخي للهلال، على مسرح محمد عبده في منطقة البوليفارد في الرياض، ضمن فعاليات موسم الرياض تحت مسمى" ليلة زعيم آسيا الهلال"؛ احتفالا بالتتويج ببطولة دوري أبطال آسيا على حساب فريق اوراوا ريد الياباني، بثلاثة أهداف نظيفة، من مجموع مبارتي الذهاب والإياب بالدور النهائي.

وأحيى الحفل عددا من نجوم الغناء السعوديون، وهم؛ رابح صقر وماجد المهندس وحسين الجسمي وراشد الفارس.

وكرم آل الشيخ بتكريم لاعبي الهلال ورؤسائه السابقين، وهم؛الوليد بن طلال، الأمير خالد بن محمد، الأمير عبد الله بن مساعد، الأمير عبد الرحمن بن مساعد، الأمير سعود بن تركي، الأمير أحمد بن سلطان، فواز المسعد، سامي الجابر، نواف التمياط، يوسف الثنيان، محمد الدعيع، ياسر القحطاني، جاسم الهويدي، ويلهامسون، رئيس النادي فهد بن نافل، طارق التائب، وقائد الفريق محمد الشلهوب".

وقال فهد بن نافل رئيس نادي الهلال، خلال تكريمه: "شكرًا جزيلًا لقيادتنا الرشيدة، وخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، محمد بن سلمان".

وتابع: "كما أشكر المستشار تركي آل الشيخ على هذا الاحتفال الضخم الذي أقيم في فترة وجيزة، ووعدني بمكافأة اللاعبين، وأشكره لدعمه للفريق".

وأضاف: " وأتقدم بالشكر إلى رجال الهلال، وعلى رأسهم الأمير الوليد بن طلال".

واختتم بن نافل كلمته قائلا: "أرغب في تقديم شكر خاص إلى اللاعبين الذين أسعدوا الجماهير الهلالية، وأعدهم مفاجآت قادمة إن شاء الله".
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