كول كورة arsenal مشاهدة مباراة ارسنال وانتراخت فرانك بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش ارسنالHD

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موعد مباراة ارسنال واينتراخت فرانكفورت اليوم

البطولة : الدوري الأوروبي

القنوات : بي ان سبورت 1

المعلق : نوفل باشي

الساعة : 10:00 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 11:00 مساء بتوقيت السعودية

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