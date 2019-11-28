Advertisements
Advertisements
Advertisements

انتصار السيسي عن استقبالها لقرينة رئيس المجر: سعدت كثيرا

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 09:20 م
Advertisements
السيدة انتصار السيسي
السيدة انتصار السيسي
هدى عبدالرازق
Advertisements
أعربت السيدة انتصار السيسي قرينة عبد الفتاح السيسي، عبر صفحتها الرسمية على "الفيسبوك"، عن سعادتها لاستقبالها قرينة رئيس جمهورية المجر خلال زيارتها الرسمية الأولى لمصر.

وكتبت قرينة الرئيس، عبر حسابها الرسمي: "سعدت اليوم كثيرًا باستقبال السيدة انيتا هيرتزيغ، قرينة رئيس جمهورية المجر خلال زيارتها الرسمية الأولى لمصر".

هذا وقد استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره المجري يانوش آدير، اليوم الخميس، بقصر الاتحاادية، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمية له، وعقدا الرئيسان مؤتمرا صحفيا مشتركا عقب انتهائهما من المباحثات.

Advertisements

أخبار تهمك

ملخص محمد صلاح أمام نابولي uefa champions league

منذ يوم

النيابة تعلن الوريث الحقيقي لهيثم زكي.. تعرف على حجم هذه الثروة

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام النجم الساحلي

منذ حوالي 4 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا.. الملخص والأهداف

منذ يوم

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool vs napoli live youtube «دوري أبطال أوروبا» SalaH ONLINE

منذ يوم

يلا شوت HD مشاهدة مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند بث مباشر اليوم الأربعاء 27 / 11 / 2019 دوري أبطال أوروبا KOORA

منذ يوم

مصطفى بكري: خروج سحر نصر من الوزارة أمر محتمل لهذا السبب

منذ أقل من ساعتين

ضربة قوية للأهلي.. تغيير اضطراري يربك حسابات فايلر أمام النجم الساحلي

منذ حوالي 3 ساعات

نتيجة مباراة برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا Barcelona Today

منذ حوالي 21 ساعة

فايلر يطالب بضم جوكر المنتخب الأوليمبي

منذ حوالي 15 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT محمد صلاح MATCH

منذ يوم

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول LIVE SALAH

منذ يوم

بعد كارثة هازارد.. المصائب تنهال على ريال مدريد

منذ نصف ساعة

مشاهدة مباراة آرسنال وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع ARSENAL live

منذ 14 دقيقة

Liverpool Vs Napoli Live مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر uefa champions league

منذ يوم

كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ونابول بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «LIVERPOOL» هدف صلاح رابط ليفربول HD

منذ حوالي 22 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:55 م

نتيجة مباراة برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا Barcelona Today

ملخص محمد صلاح أمام نابولي uefa champions league

09:24 م

نتيجة مباراة ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا.. الملخص والأهداف

09:50 م

مشاهدة مباراة آرسنال وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع ARSENAL live

09:10 م

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول LIVE SALAH

09:09 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status