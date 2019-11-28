انتصار السيسي عن استقبالها لقرينة رئيس المجر: سعدت كثيرا



وكتبت قرينة الرئيس، عبر حسابها الرسمي: "سعدت اليوم كثيرًا باستقبال السيدة انيتا هيرتزيغ، قرينة رئيس جمهورية المجر خلال زيارتها الرسمية الأولى لمصر".



هذا وقد استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره المجري يانوش آدير، اليوم الخميس، بقصر الاتحاادية، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمية له، وعقدا الرئيسان مؤتمرا صحفيا مشتركا عقب انتهائهما من المباحثات.





أعربت السيدة انتصار السيسي قرينة عبد الفتاح السيسي، عبر صفحتها الرسمية على "الفيسبوك"، عن سعادتها لاستقبالها قرينة رئيس جمهورية المجر خلال زيارتها الرسمية الأولى لمصر.