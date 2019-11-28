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«شووت NOW» مشاهدة مباراة ارسنال واينتراخت فرانكفورت بث مباشر رابط ماتش TIME Arsenal يلا شوت PLUS رابط ماتش ارسنال YOUTUB
الخميس 28/نوفمبر/2019 - 09:17 م
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بث مباشر ارسنال
ضد اينتراخت فرانكفورت في بطولة الدوري الإيطالي ، خاض اينتراخت فرانكفورت حتي الان اربع مباريات نجح في تحقيق انتصار في مبارتين فقط وخسر في اخر لقائين.
يواجه الفريق الاول لكرة القدم بنادي ارسنال
نظيره اينتراخت فرانكفورت ، في مباراة الاياب التي تجمع بينهم مساء اليوم ، في
" إستاد الإمارات" في انجلترا ، ضمن إطار منافسات بطولة الدوروي الاوروبي
2019/2020
مشاهدة مباراة ارسنال و اينتراخت فرنكفورت بث مباشر اليوم 28-11-2019 في بطولة الدوري الاوروبي
موعد مباراة روما وإسطنبول باشا شهير
الساعة 10:00 مساء بتوقيت مصر.
الساعة 11:00 مساء بتوقيت السعودية.
الساعة 11:00 مساء بتوقيت الأردن.
الساعة 11:00 مساء بتوقيت سوريا.
الساعة 11:00 مساء بتوقيت فلسطين.
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