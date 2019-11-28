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نائب محافظ بني سويف الجديد: أمارس العمل السياسي منذ مرحلة الإعدادية (فيديو)

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 09:17 م
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بلال حبش
بلال حبش
أمنية فوزي
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قال بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، وعضو تنسيفية شباب الأحزاب، إنه تلقى خبر تعيينه كنائب محافظ لبني سويف، بعد عودته من الصين بيوم واحد، لافتًا إلى أنه انضم للعمل العام منذ 15 عامًا.

وأضاف "حبش"، خلال حواره مع برنامج "صوت الناس"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الخميس، أنه لديه 31 عامًا، متابعًا: "تم تكليفي بهذا المنصب وأديت القسم في يوم عيد ميلادي الـ31"، موضحًا أنه يمارس العمل العام منذ أن كان في المرحلة الإعدادية، حيث كان ينضم لنموذج برلمان الطلائع، ثم برلمان الشباب، وبعدها انضم لاتحاد الطلاب، ثم انضم لحزب المصريين الأحرار، وكان عضوًا في جبهة الإنقاذ.

وأشار نائب محافظ بني سويف، إلى أنه شارك في كل الحملات لإسقاط جماعة الإخوان المسلمين، وكان عضوًا في حملة الرئيس السيسي 2014، وكان عضوًا في حملة الرئيس السيسي في عام 2018 أيضًا.
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