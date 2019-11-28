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أول رد من أبنة عامر منيب بعد طرح "عامل إيه في حياتك" وتوجه رساله له

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 08:54 م
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مريم عامر منيب
مريم عامر منيب
الفجر الفني
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شاركت المطربة الصاعدة مريم عامر منيب، محبيها وحبي والدها الفنان الراحل عامر منيب، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر".


حيث عبرت عن سعادتها بردود المتابعين الإيجابية التي أسعدتها وذلك على أغنية "عامل إيه في حياتك" التي طرحتها تزامنًا مع ذكرى رحيل والدها.

وقال "مريم منيب" من خلال التويته قائلة: "أكثر حاجة أثرت فيا إن اسمي بان جمب اسمك يا حبيب قلبي الله يرحمك يا أغلي ما عندي".



وكشف الشاعر تامر حسين، لـ"الفجر الفني" كواليس فكرة الديو الغنائي قائلا:" كنا حابين نقدم أغنيه في ذكري رحيل الفنان عامر، لتعبر مريم عن مشاعرها تجاهه، ثم اقترحنا نقدم الأغنية علي أغنية مشهورة له مثل الذي حدث في"عامل إيه في حياتك".

 

وأضاف،:"حيث قمت باختيار أغنية "عامل إيه في حياتك" كأنه يسألها عن أحوالها عقب وفاته ثم تجاوب عليه، وقمنا بتنفيذ الفكرة خلال 3 أيام فقط".

 

وأعرب حسين، عن سعادته البالغة بردود أفعال الجمهور حول فكرة الديو الغنائي.

 

وحققت الأغنية نسب مشاهدة عالية عبر جميع مواقع التواصل الإحتماعي، ونالت إعجاب الجميع الذين أشادوا بعظمة الفكرة وأعربوا عن إشتياقهم للفنان الراحل عامر منيب


وكانت قد أحيت أمس، نجلة الفنان الراحل عامر منيب، بديو جمعها بينه لتعبر عن حبها الشديد له.
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