غدًا.. وزير المالية يستعرض أوليات الإنفاق الحكومي لتحقيق التنمية الشاملة

وشارك الوزير في فعاليات المؤتمر اليوم الخميس، حيث أكد على

أن مصر نجحت فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية خلال العام المالي الماضي، فى انعكاس إيجابي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، لتسجلأعلى معدل نمو في المنطقة، وأعلى معدل نمو بمصر منذ 10 سنوات بنسبة 5.6٪، وأصبحت

ثانى دولة بالشرق الأوسط وأفريقيا، تطرح سندات بأجل يبلغ 40 عامًا، بقيمة 2 مليار دولار.