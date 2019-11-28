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غدًا.. وزير المالية يستعرض أوليات الإنفاق الحكومي لتحقيق التنمية الشاملة

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 08:59 م
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وزير المالية فى مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية
وزير المالية فى مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية
أحمد الشيخ
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يستعرض محمد معيط وزير المالية أولويات الإنفاق الحكومي خلال العام المالي المقبل لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، خلال فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر الجمعية المصرية البريطانية للأعمال بلندن، والتى تستهدف الارتقاء بمستوى معيشة المواطن والخدمات العامة المقدمة إليهم.

وشارك الوزير في فعاليات المؤتمر اليوم الخميس، حيث أكد على  أن مصر نجحت فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية خلال العام المالي الماضي، فى انعكاس إيجابي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، لتسجلأعلى معدل نمو في المنطقة، وأعلى معدل نمو بمصر منذ 10 سنوات بنسبة 5.6٪، وأصبحت ثانى دولة بالشرق الأوسط وأفريقيا، تطرح سندات بأجل يبلغ 40 عامًا، بقيمة 2 مليار دولار.
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الكلمات المفتاحية

وزارة المالية الجمعية المصرية البريطانية الانفاق الحكومي الارتقاء بمستوي المواطن

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