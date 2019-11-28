كريم فهمي يكشف عن مخاوفه في مرحلة الطفولة

كشف الفنان كريم فهمي، عن عدم حبه للدباديب، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".





حيث نشر "فهمي" مجموعة من الصور الخاصة به في مرحلة الطفولة، وعلق على الصور قائلاً :"أنا مش مستغرب إني كنت خايف من الدبدوب ، أنا خايف منه لحد دلوقتي شكله غريب".



مشاركة كريم فهمي في "ملاك"



والجدير بالذكر أن كريم يصور حاليًا مشاهده في مسلسل "ملاك"، والمسلسل من تأليف حسان دهشان، إخراج ابراهيم فخر، إنتاج محمد أحمد السبكي، بطولة فراس سعيد، محمود عبد المغنى،كريم فهمى، صبري فواز،أميرة العايدى، حسام داغر،آيتن عامر ، لبنى ونس ، أسماء جلال.



مشاركة كريم في فيلم "ديدو"



وفي سياق آخر، ينتظر كريم حاليًا عرضه فيلمه الجديد "ديدو"، والفيلم مقتبس من عدة أفلام هم "Downsizing" و"Honey, I Shrunk the Kids" و"عقلة الإصبع" ، والفيلم من تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح وإنتاج كريم السبكي، يشارك في بطولته كريم فهمي، حمدي الميرغني،هشام ماجد، محمد ثروت،شيكو، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، ريم مصطفى.

