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"خطاب": نجني ثمار القرارات التي اتخذتها الدولة للاقتصاد المصري

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 09:00 م
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الدكتور أحمد خطاب
الدكتور أحمد خطاب
أمنية فوزي
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علق الدكتور أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، وعضو المجلس المصري الكندي للأعمال، على تقرير بلومبرج حول ثمار تعويم الجنيه المصري، متابعًا: " نجني ثمار القرارات التي اتخذتها الدولة للاقتصاد المصري ".

وهنأ "خطاب"، خلال لقاء خاص مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الخميس، المهندس طارق عامر، للتجديد له مدة أربع سنوات محافظًا للبنك المركزي، موضحًا أنه اتخذ قرارات جريئة وهامة للاقتصاد المصري، بداية من التعويم، ورفع الدعم وتحويله للخدمات الاجتماعية والإنسانية، بالإضافة إلى السياسات النقدية والمصرفية وغيرها.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن طارق عامر اتخذ قرارات صعبة وجريئة أدت إلى انخفاض التضخم، وأدت إلى تحسن الاقتصاد المصري.

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الكلمات المفتاحية

تقرير بلومبرج الاصلاح الاقتصادي

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