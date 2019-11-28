بالأسماء.. مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بالمنيا

لقى شخصين مصرعهم وأصيب 3 آخرين إثر وقوع تصادم بين سيارة ربع نقل واخرى ملاكي بالطريق الزراعي الواصل ما بين قرية ما بين ملوى وكمين البرشا.



كان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارا من العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية، بورود بلاغا من الدكتور إسحق إبراهيم فارس مدير مستشفى ملوي العام يفيد بوصول جثتين و3 مصابين، إثر حادث تصادم بين سيارتين إحداهما ربع نقل والآخري ملاكي بالصحراوي الشرقي المار على مركز ملوى،. بالقرب من كمين البرشا.



وبإنتقال قوات الامن إلى مستشفى ملوي تبين وفاه كلا من:

مجدي لطفي فهيم 23 سنه مقيم بمركز ملوي ومحمد عيد على، 20 سنة مقيم في قريه البرشا، فيم أصيب كلا من: عمرو خلف على، 20 سنه، مقيم في قريه البرشا، مصاب بجروح متفرقه بالجسم، واشتباه كسر بالعمود الفقرى واشتباه كسر بالضلوع، وديفيد عادل شوقي، 30 سنه، مقيم بمحافظة أسيوط، مصاب باشتباه كسر بالضلوع وجروح متفرقه بالراس مجدي منير رياض، 35 سنه، مقيم بمحافظة أسيوط، مصاب بجرح لجروح متفرقه بالجسم واشتباه كسر بالساق اليسرى.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتم تحويلهم جميعا الى مستشفى ملوي العام.



