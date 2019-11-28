تراجع أسعار النيكل لأدنى مستوى في أربعة أشهر





تراجعت أسعار النيكل خلال تعاملات اليوم الخميس في بورصة لندن للمعادن، لتسجل أدنى مستوى في أربعة أشهر لتصبح 13930 دولارا للطن قبل أن تنهي الجلسة منخفضة 2.1 بالمئة عند 14010 دولارات للطن.







ويتعرض النيكل لضغوط من مخاوف بشأن الطلب من مصانع الصلب غير القابل للصدأ، معظمها في الصين، والتي تشكل حوالي ثلثي الاستهلاك الذي يقدر بحوالي 2.4 مليون طن هذا العام.





وانخفضت أسعار النحاس يوم مع تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والصين بنحو 0.9 بالمئة لتسجل 5892 دولارا للطن.





وهبطت عقود الألومنيوم 0.7 بالمئة لتغلق عند 1752 دولارا للطن.





وأنخفضت عقود الزنك جلسة التداول منخفضة 0.8 بالمئة عند 2279 دولارا للطن، بينما ارتفعت عقود القصدير 0.1 بالمئة الى 16420 دولارا للطن.