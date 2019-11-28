عرض ومناقشة "أبناء الدنمارك" في أخر أيام القاهرة السينمائي





وحضور الندوات والورش والحلقات النقاشية، وتقدم جوائز قيمة لمشاريع الأفلام في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج تصل قيمتها إلى 200 ألف دولار، وذلك في الفترة من 21 الى 26 نوفمبر الجاري.



انتهى منذ قليل، العرض الأول للفيلم الدنماركي "أبناء الدنمارك"، المشارك في المسابقة الدولية والمنافس على جائزة الجمهور بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ٤١، وذلك على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.وبعد العرض، أقيمت ندوة مع مخرج الفيلم علاء سليم، والبطل زكي يوسف، وأكد "سليم" أن بطل الفيلم ماليك يمثل المهاجرين والدنماركين، مؤكدًا أن الفيلم عن التطرف ولا تعني النهاية أنه معها.وأضاف "سليم" أن الفيلم غير مبني على أحداث حقيقية، لكن هناك حوادث أكثر عنفًا في المجتمع، وبدوره أكد بطل الفيلم زكي يوسف أن الفيلم لاقى ردود أفعال إيجابية من الجمهور الدنماركي.تُقام فاعليات الدورة الـ٤١ من مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، في الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر الجاري، برئاسة المنتج محمد حفظي، وتحمل اسم مديره الفني الراحل يوسف شريف رزق الله، وتحل السينما المكسيكية ضيف شرف بالمهرجان.ويضم برنامج عروض المهرجان ١٥٠ فيلمًا، ما بين روائي طويل وتسجيلي وقصير، وينفرد بالعروض العالمية والدولية الأولى لقرابة ٣٠ فيلمًا، وتشهد الدورة الـ٤١ إقامة النسخة الثانية من "أيام القاهرة لصناعة السينما" التي توفر للمحترفين فرصا للشراكة والتشبيك مع المجتمع السينمائي الدولي.