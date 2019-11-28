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ارتفاع حصيلة ضحايا احتجاجات محافظة ذي قار العراقية إلى 32 قتيلا

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 08:36 م
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بوابة الفجر
الفجر
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ارتفعت حصيلة ضحايا احتجاجات محافظة ذي قار العراقية، اليوم الخميس، إلى 32 قتيلا و 225 جريحا، نقلا عن "سكاي نيوز عربية".

ويطالب المتظاهرون في العراق، منذ الأول من أكتوبر، بإصلاح النظام السياسي وتغيير كامل لطبقتهم الحاكمة التي يعتبرونها فاسدة ووقف النفوذ الإيراني ببلادهم.

وحسب آخر الإحصائيات، قُتل أكثر من 335 شخصا وأصيب 15 ألفا على الأقل بجروح، منذ بدء الاحتجاجات التي تُعَد الموجة الأكبر والأكثر دموية في البلاد منذ عقود، ضد فساد الطبقة السياسية، ويستخدم فيها الأمن والمليشيات الموالية لإيران قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي.

وتنظر إيران إلى مظاهرات العراق على أنها مؤامرة تهدف إلى تقويض العلاقات بين البلدين، حيث أطلق مسؤولون إيرانيون، في وقت سابق، سلسلة مواقف يتهمون فيها أعداء إيران بأنهم خلف الاضطرابات في العراق.

وأحرق المحتجون عدداً من مقرات الأحزاب في جنوب العراق، بينها أحزاب موالية لإيران. وتمّ تداول أشرطة فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيها متظاهرون يهتفون "العراق حرة حرة، إيران برّة برّة".

وتوجد علاقات وثيقة بين إيران والعراق لكنها معقّدة، وتتمتع طهران بنفوذ كبير بين مجموعات سياسية شيعية في العراق.

وقتل 3 متظاهرين وجرح أكثر من 70 آخرين، اليوم الخميس، من جراء إطلاق قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على محتجين في مدينة النجف.
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محافظة ذي قار ضحايا حصيلة العراق ارتفاع 32 قتيل

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