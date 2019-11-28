ننشر أسماء ضحايا ومصابين حادث أتوبيس طلاب الإسكندرية



وجاءت قائمة المصابين كلا من: "ريان حسن إبراهيم، 9 سنوات، سلمان ضيف سالم، 12 سنة،عبد الرحمن ضيف سالم، 11 سنة،أروى محمد حسين عوض 11 سنة، مصطفى عبد اللطيف محمد سالم، 7 سنوات،، أحمد سعد عبد التواب، 6 سنوات، علي سليم يوسف سالم، 8 سنوات".



وجاءت قائمة الوفيات ب3 أطفال منهم طفلتين من أسرة واحدة وهما: ""شذا محمد حسين، 9 سنوات، وجودي محمد حسين، 8 سنوات، وروندا عماد منصور، 8 سنوات" وجرى نقل الجثث لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى العامرية العام.



هذا وقد أصيب شخصان يحملان الجنسية العراقية، من مستقلي السيارة الملاكي وهما "أحمد لطيف ياسر خليفة، 37 عامًا، وحنان غالب عيد 32 عامًا".



كان قسم شرطة ثان العامرية تلقي بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم أمام قرية أحمد عرابى بطريق الإسكندرية الصحراوى، وانتقل مأمور وضباط القسم وقوات إدارة المرور برفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.



وبالمعاينة تبين أن أتوبيس تابع لمدرسة خاصة، مقرها الكيلو 21، اصطدم بسيارة ملاكى أثناء الدوران للاتجاه الآخر بالطريق المشار إليه.



وأسفر الحادث عن مصرع 3 تلاميذ وإصابة 8 تلاميذ آخرين، فضلا عن إصابة شخصين من مستقلى السيارة الملاكى، وتم نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى العامرية العام والجثث لمشرحة ذات المستشفى وتحرر محضر بقسم شرطة ثان العامرية بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق‎.



حصلت "الفجر" على أسماء مصابي وضحايا حادث تصادم أتوبيس مدرسة خاصة بسيارة ملاكي أمام قرية عرابي بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي دائرة قسم ثان العامرية.