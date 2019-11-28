Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. ديمبلي يغيب لفترة طويلة عن الملاعب من جديد

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 08:41 م
Advertisements
بوابة الفجر
حسام مجدي
Advertisements

تعرض الفرنسي عثمان ديمبلي نجم نادي برشلونة الإسباني لإصابة قوية أمس الأربعاء خلال مباراة الفريق ضد نادي بوروسيا دورتموند الألماني في بطولة دوري أبطال أوروبا.


ديمبلي يخرج من مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند

ولم يستطع ديمبلي استكمال مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند أمس وخرج من ملعب اللقاء بمساعدة الجهاز الطبي للفريق.


حجم إصابة ديمبلي

وحسب الفحوصات الطبية التي خضع لها عثمان ديمبلي أمس أكد الأطباء أنه يعاني من تمزق في العضلة ذات الرأسين الفخذية في الساق اليمنى.


مدة غياب عثمان ديمبلي عن الملاعب

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية أن عثمان ديمبلي قد يغيب لفترة طويلة عن الملاعب بسبب الإصابة التي تعرض لها أمس وقد يغيب على أثرها لمدة 5 أسابيع قادمة.


مشاركات ديمبلي مع برشلونة هذا الموسم

وقد شارك عثمان ديمبلي في 10 مباريات حتى الآن مع نادي برشلونة خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدف وحيد ولم يصنع أي أهداف.


نتيجة مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

واستطاع نادي برشلونة أن يفوز على نظيره نادي بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم أمس ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب كامب نو.


موعد مباراة برشلونة القادمة في الدوري الإسباني

ويستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره نادي أتلتيكو مدريد يوم الأحد القادم 1 ديسمبر ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

برشلونة وبوروسيا برشلونة إصابة عثمان ديمبلي إصابة ديمبيلي

أخبار تهمك

نتيجة مباراة ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا.. الملخص والأهداف

منذ يوم

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool vs napoli live youtube «دوري أبطال أوروبا» SalaH ONLINE

منذ يوم

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر KORA UEFA كورة لايف 7SRY ماتش ليفربول رابط LIVER NO

منذ حوالي 23 ساعة

مشاهدة مباراة آرسنال وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع ARSENAL live

منذ حوالي 23 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT محمد صلاح MATCH

منذ يوم

مصطفى بكري: خروج سحر نصر من الوزارة أمر محتمل لهذا السبب

منذ ساعة و 7 دقيقة

Liverpool Vs Napoli Live مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر uefa champions league

منذ يوم

ضربة قوية للأهلي.. تغيير اضطراري يربك حسابات فايلر أمام النجم الساحلي

منذ ساعتين و 45 دقيقة

ملخص محمد صلاح أمام نابولي uefa champions league

منذ يوم

يلا شوت HD مشاهدة مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند بث مباشر اليوم الأربعاء 27 / 11 / 2019 دوري أبطال أوروبا KOORA

منذ حوالي 23 ساعة

نتيجة مباراة برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا Barcelona Today

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام النجم الساحلي

منذ حوالي 4 ساعات

النيابة تعلن الوريث الحقيقي لهيثم زكي.. تعرف على حجم هذه الثروة

منذ أقل من ساعتين

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول LIVE SALAH

منذ يوم

كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ونابول بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «LIVERPOOL» هدف صلاح رابط ليفربول HD

منذ حوالي 22 ساعة

فايلر يطالب بضم جوكر المنتخب الأوليمبي

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

أخبار برشلونة اليوم: صفقة نارية تشعل الحرب بين البرسا والريال.. ونجم البلوجرانا يطلب إقالة "فالفيردي".. وورطة بسبب ألبا

برشلونة في مأزق قبل مواجهة بوروسيا دورتموند

موعد مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند والتشكيل المتوقع

uefa live| مشاهدة مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند بث مباشر اليوم الأربعاء 2019/11/27 دوري أبطال أوروبا

«شووت» NOW مشاهدة مباراة برشلونة ودورتموند "0-0" تغطية حية يلا شوت بث مباشر LIVE كورة ستار YALLAKORA رابط برشلونة

مشاهدة مباراة برشلونة وبورسيا دورتموند تغطية مباشرة (0-0) يلا شوت برشلونة الآن live

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:55 م

نتيجة مباراة برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا Barcelona Today

ملخص محمد صلاح أمام نابولي uefa champions league

09:24 م

نتيجة مباراة ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا.. الملخص والأهداف

09:50 م

مشاهدة مباراة آرسنال وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع ARSENAL live

09:57 م

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول LIVE SALAH

09:09 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status