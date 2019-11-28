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روان بن حسين تعلن عن حاملها بفيديو أثناء الكشف (فيديو)

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 08:44 م
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بوابة الفجر
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تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو نشرته عارضة الإزياء الكويتية روان بن حسين، أعلنت من خلاله عن حملها.

نشرت روان بن حسين مقطع الفيديو، مساء أمس، من خلال حسابها الرسمي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلاله وهي تتعرض للكشف الطبي باستخدام جهاز "السونار" في إحدى المستشفيات، وظهرت فرحة حتى البكاء.

أعلنت روان بن حسين أنها متحمسة وخائفة في الوقت ذاته، خلال خضعها للفحوصات الطبية المتبعة أثناء كشف الحمل، وأشارت أنها ستكشف المزيد من التفاصيل خلال الأيام القادمة، خلال مقطع فيديو سوف تطرحه من خلال حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

يذكر أن روان بن حسين كانت قد شاركت منذ فترة مع المطرب ناصيف زيتون، خلال فيديو كليب أغنيته "فارقوني"، ولاقت الأغنية قبولًا كبيرًا لدى جمهور ناصيف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
روان بن حسين تعلن عن حاملها بفيديو أثناء الكشف (فيديو)
روان بن حسين تعلن عن حاملها بفيديو أثناء الكشف (فيديو)
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