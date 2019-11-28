"همسحلك كلمة ذكر من شهادة الميلاد".. تفاصيل تعذيب طالب على يد مدرس (فيديو)

قال مطاوع حسن، والد طفل تعرض للتعذيب على يد مدرسته، إن نجله قام بـ"فرقعة" بالون احتفالا بعيد ميلاد إحدى الطالبات، فقامت الطالبة بالشكوى للمدرس، فوجه المدرس حديثه للطلاب، قائلًا: "الراجل يقول أنا اللي فرقعت البالون، فقام نجله بالوقوف"، فقال الدرس: "أنا همحي ليك رجولتك من وش الدنيا، وكلمة ذكر دي همسحها ليك من شهادة الميلاد، مما تسبب في جرح نفسي كبير جدًا للطالب".



وأضاف والد الطفل، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن المدرس قام بضرب نجله بالعصا على ظهر ورجله، وعندما دخلت العصا في عينه أثناء ضربه، قال: "عينك أتصفت ولا لسه".



وأشار إلى أن التقرير الطبي أكد أن الطفل يعاني من تحرك في مقلة العين داخليًا، ومشكلة في الشبكة، معقبًا: "ربنا يقوم ابني بالسلامة، وربنا يسلمها بإذن الله، لو حالة ابني تدهورت هيبقى في عملية".



ولفت إلى أن المدرسة تحاول التواصل معه، وقدمت اعتذارها، مؤكدا أنها قامت بفصل المدرس، وسيتم الاعتذار له أمام الطابور ردًا لاعتباره.

