Advertisements
Advertisements
Advertisements

"همسحلك كلمة ذكر من شهادة الميلاد".. تفاصيل تعذيب طالب على يد مدرس (فيديو)

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 08:43 م
Advertisements
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements
قال مطاوع حسن، والد طفل تعرض للتعذيب على يد مدرسته، إن نجله قام بـ"فرقعة" بالون احتفالا بعيد ميلاد إحدى الطالبات، فقامت الطالبة بالشكوى للمدرس، فوجه المدرس حديثه للطلاب، قائلًا: "الراجل يقول أنا اللي فرقعت البالون، فقام نجله بالوقوف"، فقال الدرس: "أنا همحي ليك رجولتك من وش الدنيا، وكلمة ذكر دي همسحها ليك من شهادة الميلاد، مما تسبب في جرح نفسي كبير جدًا للطالب".

وأضاف والد الطفل، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن المدرس قام بضرب نجله بالعصا على ظهر ورجله، وعندما دخلت العصا في عينه أثناء ضربه، قال: "عينك أتصفت ولا لسه".

وأشار إلى أن التقرير الطبي أكد أن الطفل يعاني من تحرك في مقلة العين داخليًا، ومشكلة في الشبكة، معقبًا: "ربنا يقوم ابني بالسلامة، وربنا يسلمها بإذن الله، لو حالة ابني تدهورت هيبقى في عملية".

ولفت إلى أن المدرسة تحاول التواصل معه، وقدمت اعتذارها، مؤكدا أنها قامت بفصل المدرس، وسيتم الاعتذار له أمام الطابور ردًا لاعتباره.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

توك شو تعذيب طالب أخبار مصر

أخبار تهمك

ملخص محمد صلاح أمام نابولي uefa champions league

منذ يوم

نتيجة مباراة ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا.. الملخص والأهداف

منذ يوم

مشاهدة مباراة آرسنال وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع ARSENAL live

منذ ربع ساعة

ضربة قوية للأهلي.. تغيير اضطراري يربك حسابات فايلر أمام النجم الساحلي

منذ حوالي 3 ساعات

يلا شوت HD مشاهدة مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند بث مباشر اليوم الأربعاء 27 / 11 / 2019 دوري أبطال أوروبا KOORA

منذ يوم

النيابة تعلن الوريث الحقيقي لهيثم زكي.. تعرف على حجم هذه الثروة

منذ ساعتين و 21 دقيقة

فايلر يطالب بضم جوكر المنتخب الأوليمبي

منذ حوالي 15 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool vs napoli live youtube «دوري أبطال أوروبا» SalaH ONLINE

منذ يوم

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT محمد صلاح MATCH

منذ يوم

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول LIVE SALAH

منذ يوم

Liverpool Vs Napoli Live مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر uefa champions league

منذ يوم

نتيجة مباراة برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا Barcelona Today

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام النجم الساحلي

منذ حوالي 4 ساعات

مصطفى بكري: خروج سحر نصر من الوزارة أمر محتمل لهذا السبب

منذ أقل من ساعتين

بعد كارثة هازارد.. المصائب تنهال على ريال مدريد

منذ نصف ساعة

كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ونابول بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «LIVERPOOL» هدف صلاح رابط ليفربول HD

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

والد الطفلة التي "فقع" مدرس بأسيوط عينها: "دي وحشية"

مدرس يعتدي بالضرب على طالب في مركز دروس خصوصية بالمحلة (صور)

ولي أمر يتهم مدرس بضرب نجله بـ "مقشة" في شبرا الخيمة (صور)

تعليم القليوبية تحيل مدرس ضرب طالب بـ "مقشة" للتحقيق

جد طفلة دمياط يروي تفاصيل تعرضها للتعذيب من زوجة أبيها (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:55 م

نتيجة مباراة برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا Barcelona Today

ملخص محمد صلاح أمام نابولي uefa champions league

09:24 م

نتيجة مباراة ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا.. الملخص والأهداف

09:50 م

مشاهدة مباراة آرسنال وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع ARSENAL live

09:10 م

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول LIVE SALAH

09:09 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status