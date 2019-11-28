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"بالأزرق مع قطتها".. نسرين طافش تتألق في أحدث ظهور لها

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 08:42 م
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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تحرص الفنانة نسرين طافش على مشاركة مُحبيها صور وفيديوهات من اليوميات الخاصة بها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشرت نسرين صورة جديدة لها، ظهرت في الصورة وهي مُحتضنة قطها، وارتدت "تي شيرت" باللون الأزرق الغامق بأكمام طويلة، وتركت شعرها مُنسدلاً على كتفيها، ونسقت مع إطلالتها "ميك أب" هادئ، فزادها ذلك جمالاً، وحظيت الصورة على إعجاب كبير من قبل مُحبيها.

علقت نسرين طافش على الصورة قائلة: "‏تتجسد عظمة الحيوانات والنباتات في أنهم لا يدركون هذه العظمة بذاتها، كما قد جلب الإدراك للإنسان مزايا مفيدة، فقد تسبب له أيضاً بأضرار جسيمة مثل الغرور والإحتقار وعقدة الشعور بالذنب والشعور بالنقص، ‏إن الحيوانات لا تعرف معنى الإحتقار والغرور، إنها فقط تسترشد بالنوايا الصائبة وبذلك تحقق إرادة الطبيعة المثالية، ترانسيرفينج الواقع".

وفي سياق آخر يُشار إلى أن نسرين طافش شاركت مؤخرًا فى مسلسل "مقامات العشق"، والمسلسلمن إنتاج تلفزيون أبو ظبي، إخراج أحمد إبراهيم أحمد، تأليف محمد البطوش.

الجدير بالذكر أن، نسرين طافش شاركت مؤخرًا في فيلم "نادي الرجال السري"، وحققت من خلال الفيلم نجاحًا كبيرًا، وحصل الفيلم على جائزة الدير جيست كأفضل فيلم كوميدي، وذلك باستفتاء الجمهور، وسيقام حفل توزيع جوائز "الدير جيست" في يوم ٢٠ ديسمبر القادم في أحد الفنادق الكُبري بالقاهرة.
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