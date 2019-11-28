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صدمة في الكامب نو.. نجم برشلونة يغيب فترة طويلة

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 08:33 م
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برشلونة
برشلونة
حسام مجدي
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تعرض نجم نادي برشلونة الإسباني لإصابة قوية أمس الأربعاء خلال مباراة الفريق ضد نادي بوروسيا دورتموند الألماني في بطولة دوري أبطال أوروبا.

 

ديمبلي يخرج من مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند

 

ولم يستطع الفرنسي عثمان ديمبلي استكمال مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند أمس وخرج من ملعب اللقاء بمساعدة الجهاز الطبي للفريق.

 

حجم إصابة ديمبلي

 

وحسب الفحوصات الطبية التي خضع لها عثمان ديمبلي أمس أكد الأطباء أنه يعاني من تمزق في العضلة ذات الرأسين الفخذية في الساق اليمنى.

 

مدة غياب عثمان ديمبلي عن الملاعب

 

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية أن عثمان ديمبلي قد يغيب لفترة طويلة عن الملاعب بسبب الإصابة التي تعرض لها أمس وقد يغيب على أثرها لمدة 5 أسابيع قادمة.

 

مشاركات ديمبلي مع برشلونة هذا الموسم

 

وقد شارك عثمان ديمبلي في 10 مباريات حتى الآن مع نادي برشلونة خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدف وحيد ولم يصنع أي أهداف.

 

نتيجة مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

 

واستطاع نادي برشلونة أن يفوز على نظيره نادي بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم أمس ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب كامب نو.

 

موعد مباراة برشلونة القادمة في الدوري الإسباني

 

ويستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره نادي أتلتيكو مدريد يوم الأحد القادم 1 ديسمبر ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

 

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الكلمات المفتاحية

رياضة برشلونة وبوروسيا الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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