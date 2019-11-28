مصطفى بكري: لهذا السبب تم التجديد لطارق عامر محافظا للبنك المركزي (فيديو)



وأشار "بكري"، خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، إلى أن التجديد لمحافظ البنك المركزي طارق عامر حكمته عدة أسباب عرضت أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي مقدمتها نجاحه في إدارة العديد من الملفات منها أزمة نقص العملة الأجنبية، وقضى على السوق السوداء، وهبط بالتضخم.



وأضاف أن طارق عامر هو مهندس القرارات التي صدرت في نوفمبر 2016 بشأن تحرير سعر الصرف، منوهًا بأن عامر تحمل المسئولية لهذا القرار بنفسه، فضلا على أن عامر تمكن من اطلاق العديد من المبادرات التي ساهمت في دعم الاقتصاد.



كشف الإعلامي مصطفى بكري، تفاصيل التجديد لمحافظ البنك المركزي طارق عامر لفترة جديدة، مشيرًا إلى أنه قبل الإعلان رسميا عن التجديد لطارق عامر، طرحت بورصة الترشيحات أسماء كثيرة منهم الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط.