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"رجال الأعمال الأردنيين" يبحثون مع سفير مصر بالمملكة تفعيل العلاقات الاقتصادية

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 08:23 م
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السفير المصري مع جمعية رجال الأعمال الأردنيين
السفير المصري مع جمعية رجال الأعمال الأردنيين
وكالات
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استضافت جمعية رجال الأعمال الأردنيين برئاسة حمدي الطباع،  شريف كامل سفير مصر بالمملكة، الخطوات المقبلة لتفعيل علاقات البلدين الاقتصادية وبخاصة في ظل نتائج اجتماعات مجلس الأعمال الأردني المصري المشترك التي عقدت اخيرًا بالقاهرة، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "البتراء".

وأكد شريف كامل سفير مصر بالأردن، على أهمية مجلس الأعمال الأردني المصري المشترك في تأطير العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعدة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مشيدًا بالنتائج والتوصيات المنبثقة عن أعماله خاصة فيما يتعلق بتعزيز التعاون الجمركي.

وشدد على أن السفارة المصرية على أتم الإستعداد لتقديم كل أشكال التعاون لمتابعة نتائج وتوصيات المجلس ورفعها إلى الجهات المعنية وبخاصة المتعلقة بموضوع تسجيل الأدوية الاردنية.

وقال حمدي الطباع رئيس الجمعية، أن اجتماعات المجلس الذي يجمع جمعيتي رجال الأعمال الأردنيين والمصريين ناقش آفاق جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي وإقامة المشاريع المشتركة بين البلدين.

واشار إلى أن الاجتماعات ناقشت كذلك العديد من القضايا التي تهم مجتمعي الأعمال في الأردن ومصر وتنمية حجم الاستثمارات البينية بينهما وبخاصة في ضوء الإمكانيات والمزايا المتوفرة لديهما والعمل على تحقيق الإستفادة العظمى من الإتفاقيات التجارية التي تجمع البلدين.

وأشار الطباع إلى أن الجانب الجمركي يعتبر حلقة مهمة وأساسية في النشاط التجاري ويحد من الصعوبات التي تواجه حركة الصادرات بين البلدين وتحسين الكفاءة الاقتصادية وتقليل الوقت والتكاليف المرتبطة باجراءاته.

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الكلمات المفتاحية

مجلس الاعمال الاردني المصري جمعية رجال الأعمال الاردنيين السفير المصري بالاردن

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