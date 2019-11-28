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صحة القليوبية: انطلاق الحملة التنشيطية لخدمات تنظيم الأسرة أول ديسمبر

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 08:30 م
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الدكتور حمدي الطباخ وكيل صحة الشرقية
الدكتور حمدي الطباخ وكيل صحة الشرقية
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أعلن الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، عن انطلاق الحملة التنشيطية لخدمات تنظيم الأسرة فى جميع عيادات تنظيم الأسرة الثابتة والمتنقلة وجميع عيادات المستشفيات العامة والمركزية اعتبارًا من مطلع شهر ديسمبر المقبل ولمدة أسبوعين.

وأكد أن الحملة تستهدف الكشف عن أمراض النساء وتقديم العلاج ومتابعة الحوامل، وتقديم وسائل تنظيم الأسرة بالمجان من خلال المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة لتصل خدماتها للمناطق النائية والمحرومة.

وأشارت الدكتورة نوال عمران، مدير إدارة تنظيم الأسرة بالقليوبية، أن ذلك يأتي في إطار اهتمام قطاع السكان وتنظيم الأسرة برئاسة الدكتورة سحر السنباطي، بتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية في المناطق المحرومة.

وأضافت عمران، أن جميع خدمات تنظيم الأسرة تقدم بالمجان، وذلك يشمل جميع الوسائل، كما تشمل الحملة ندوات توعوية عن خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع الإدارات الصحية يوميا خلال فترة الحملة.

هذا وقد تم تكليف الرائدات الريفيات بالمشاركة من خلال الحصر والدعاية والترويج للحملة، على ان تقام الندوات فى المدارس الفنية والوحدات المحلية ومراكز الشباب وجمعيات تنمية المجتمع المحلى ولقاءات جماهرية فى دوار العمدة فى القرى.

وأوضحت الدكتورة سامية عبد الصادق، مساعد مدير إدارة تنظيم الأسره بالقليوبية، أن الحملة تشمل مرحلتين:

المرحلة الأولى:
فى الفترة من ١ - ٥ ١٢ ٢٠١٩
فى الإدارات الصحية التالية:
(بنها، وكفر شكر، وشبين القناطر، والقناطر الخيرية، وقليوب، وشبرا شرق، والعبور).

المرحلة الثانية:
فى الفترة من ( ٨ -١٢ ١٢ ٢٠١٩)
فى باقى الإدارات
(طوخ، وقها، وشبرا غرب، والخانكة)
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الكلمات المفتاحية

تنظيم الأسرة المستشفيات العامة القليوبية الصحة الحملة التنشيطية

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