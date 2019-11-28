مصطفى بكري منتقدا وزيرة الاستثمار: "مش فاضية إلا للخناقات" (فيديو)

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعرب عن أسفه في فشل الحكومة في جذب الاستثمار، وهذا يعني وجود تقصير من قبل المسؤولين في هذا المجال.



وانتقد "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر، قائلًا: "انتي بتعملي إيه، مش فاضية لينا ولا إيه، ولا قاعدة لتصفية الخناقات من تحت لتحت، تمشي محسن عادل رئيس الهيئة العامة للاستثمارات الذي يعتبر من أفضل الشخصيات، هو دا الموضوع اللي تم، مش أكتر من كده".



وتابع: "وزيرة الاستثمار مش بتعرف تقرأ، ما ينفعش الكلام دا، احنا قدام حكومة قوية ووطنية، ومن المفترض أن تكون كافة عناصرها قوية".

