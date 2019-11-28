أسباب وطرق حماية العينين من متلازمة إجهاد العين الرقمي





يعمل الكثير من الأشخاص في وظائف تكثر فيها التحديق في شاشات الكمبيوتر لساعات طويلة، ويسبب هذا ضغط وإرهاق شديدين للعين، وينشأ عنهما متلازمة إجهاد العين الرقمي.





ومن أسباب إجهاد العين عدة عوامل، منها:

1/ النظر لشاشة الحاسوب لساعات طويلة لأن استخدام الكمبيوتر أكثر من ساعتين يسبب جفاف العين.

2/ الرمش بعدد مرات أقل أثناء استخدام أجهزة الكمبيوتر.

3/استخدام الأجهزة التي لها إضاءة ساطعة أو انعكاس إضاءة.

4/ استخدام أجهزة بتباين ضعيف بين النص والخلفية.





أما الأعراض المصاحبة لمتلازمة الاجهاد الرقمي للعين، هى:

1/ تشويش الرؤية.

2/ تهيج أغشية العين.

3/احمرار العين وجفافها.

4/آلام الظهر والرقبة.

5/الصداع الشديد المستمر.





وعن طرق الوقاية وحماية العين من الاجهاد الرقمي، هى:

1/ استخدام قطرات الدموع الاصطناعية عند الشعور بجفاف العين.

2/ارمش أكثر للمحافظة على رطوبة العين.

3/اختيار حجم خط مناسب ومريح للعين في استخدام الجوال.

4/لابد من النظر لشئ يبعد عنك 20 قدما بعد العمل لمدة 20 دقيقة على الحاسوب وذلك لمدة 20 ثانية.

5/ يجب أن تتناسب إضاءة الشاشة مع إضاءة المكان.

6/تعديل وضع موقع الشاشة ليكون أقل بقليل من مستوى النظر.

7/تجنب إرتداء العدسات اللاصقة إذا كنت تستخدم الكمبيوتر لفترات طويلة.



