محافظ الفيوم السابق يكرم عددا من وكلاء الوزارة والعاملين بالديوان



وأكد سعد على ضرورة بذل المزيد من الجهد والاستغلال الأمثل لكافة الإمكانيات المتاحة، للنهوض بمحافظة الفيوم فى جميع القطاعات، مطالبًا الجميع بضرورة العمل بروح الفريق الواحد وإنكار الذات والتفانى فى آداء المهام والواجبات الوظيفية كلٌ فى موقعه، مشددًا بالاستمرار فى العمل الجاد مع محافظ الفيوم الجديد، الدكتور أحمد عبد الله الأنصارى.



كان عدد كبير من وكلاء الوزارة ورؤساء مجالس المدن والقطاعات ومديرى العموم، والمواطنين، قد التقوا اللواء عصام سعد، بحفاوة كبيرة قبل مغادرته ديوان عام محافظة الفيوم، وتم تبادل أطراف الحديث حول عدد من القضايا الحيوية بالمحافظة، وأكد سعد على أهمية العمل الميدانى للتعرف على كافة مشكلات المواطنين عن قرب، لوضع الحلول المناسبة لها.

فى لفتة طيبة، قام اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم السابق وأسيوط الحالى، اليوم الخميس، بتكريم عدد من وكلاء الوزارة ومديرى العموم وعدد من العاملين بديوان عام محافظة الفيوم، قبل أن يغادر مكتبه بديوان عام محافظة الفيوم متوجهًا إلى محافظة أسيوط، بعد تجديد ثقة القيادة السياسية وتكليفه بمهام منصبه الجديد محافظًا لأسيوط.