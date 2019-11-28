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بعد اجتماعه مع السفير الإسرائيلي.. مصطفى بكري: سعدالدين إبراهيم "خاين"

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 08:07 م
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سعدالدين إبراهيم
سعدالدين إبراهيم
كساب أحمد
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اتهم الإعلامي مصطفى بكري، سعدالدين إبراهيم رئيس مركز ابن خالدون بالخيانة، بسبب اجتماعه مع السفير الإسرائيلي لتنشط التطبيع.

ووجه "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، حديثه لسعد الدين، قائلًا: "جايبهم عشان يشككوا في كل حاجة، بدل ما تعترض على قرار الرئيس الأمريكي بشرعنة الاستيطان، جايب السفير الاسرائيلي وتحتضنه في مركز ابن خلدون".

وأضاف: "انت رجلك والقبر، حرام عليك اللي أنت بتعملوا فينا، ليه أنت متساب لحد دلوقتي، كل يوم في اسرائيل، واللي بتعملوا دا مش أول مرة".
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