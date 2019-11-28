نائب محافظ القليوبية يكشف معايير اختيار نواب المحافظين الجدد (فيديو)

علق سمير حماد، نائب محافظ القليوبية الجديد، على توليه المنصب، قائلًا إن الموضوع بدأ بالنسبة إليه منذ التحاقه بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، في فبراير 2018.



وأوضح "حماد"، خلال لقاء خاص مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الخميس، أنه التحق بالبرنامج لمدة عام، ودرس فيها مجموعة من القرارات الخاصة بالعلوم الاستراتيجية والأمن القومي بأكاديمية ناصر العسكرية، ودرس علوم الإدارة وعلوم التسويق والموارد البشرية بالأكاديمية الوطنية للتدريب، وتعلم بكلية العلوم الإدارية للقوات المسلحة مهارات القيادة ومهارات التفاوض والتغيير المؤسسي، بجانب مجموعة من الأنشطة مثل منتدى شباب العالم، والمنتديات الوطنية للشباب.



وأشار إلى أن هدفه الأساسي من الالتحاق بالبرنامج هو اكتساب مجموعة من المهارات، وليس الوصول لمنصب تنفيذي، لافتًا إلى أن اختيار نواب المحافظين جاء بناء على معيار الكفاء والسيرة الذاتية، مما يعكس أن آداء نواب 2018 كان مشرفًا.

