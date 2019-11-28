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كنيسة الراعى الصالح بالسويس تحتفل بوصول رفات القديسة تريزا الطفل

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 07:56 م
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وصول الرفات
وصول الرفات
أبوبكر عبد المعز
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احتفلت كنيسة الراعى الصالح للأقباط الكاثوليك بالسويس بوصول جسد القديسة تريزا الطفل يسوع وسط فرحة كبيرة واطلق السيدات الزغاريد تعبيرا عن فرحتهم عند استقبال ووصول جسدها الطاهر إلى كنيسة الراعى الصالح.

وقد ترأس الاحتفال وصلاة القداس الإلهى نيافة الانبا دانيال لطفى مطران ايبارشية السويس للاقباط الكاثوليك والقمص بشاى اسحاق بشاى وكيل المطرانية وراعى الكنيسة

وتبارك شعب الكنيسة بالسويس بجسد القديسة تريزا الطفل يسوع وأعربوا عن سعادتهم البالغة بوجود جسد القديسة "تريزا" وأكدوا أن رفات الجسد بركة كبيرة للسويس.

جدير بالذكر أن القديسة "تريزا" ترهبنت وهي صغيرة في السن حيث وهبها والديها لله واستحملت ألام المرض وانتقلت الى السماء عن عمر يناهز24 عام ولها العديد من المعجزات وسبب بركة للجميع.
كنيسة الراعى الصالح بالسويس تحتفل بوصول رفات القديسة تريزا الطفل
كنيسة الراعى الصالح بالسويس تحتفل بوصول رفات القديسة تريزا الطفل
كنيسة الراعى الصالح بالسويس تحتفل بوصول رفات القديسة تريزا الطفل
كنيسة الراعى الصالح بالسويس تحتفل بوصول رفات القديسة تريزا الطفل
كنيسة الراعى الصالح بالسويس تحتفل بوصول رفات القديسة تريزا الطفل
كنيسة الراعى الصالح بالسويس تحتفل بوصول رفات القديسة تريزا الطفل
كنيسة الراعى الصالح بالسويس تحتفل بوصول رفات القديسة تريزا الطفل
كنيسة الراعى الصالح بالسويس تحتفل بوصول رفات القديسة تريزا الطفل
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الكلمات المفتاحية

كنيسة الراعى الصالح رفات القديسة تريزا الطفل القداس الإلهى السويس

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